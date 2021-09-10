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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ahirzamandan haber veren remizler

Süleyman KÖSMENE
10 Eylül 2021, Cuma
Mersin’den Yaşar Kılınç: “Barla Lâhikası 172. Mektubunda adı verilmese de bahsi geçen Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nelerden bahsediyor?”

Harf İlimlerinin Anahtarı

Rumuzat-ı Semaniye, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Meselesi olarak telif edilmiştir. Bu eser Mektubat’ta henüz yer almamaktadır.

Mektubat’ın fihristesinde yer alan açıklamada şöyle deniyor: “Rumuzat-ı Semaniye: Sekiz Remizdir, yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’âniyenin mühim bir miftahı olan tevafuktur. İleride başka bir mecmuada neşredileceğinden buraya derc edilmedi.” 1

Bediüzzaman, Kur’ân harflerinin ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu Rumuzat-ı Semaniye’de göstermiştir. 2

Bediüzzaman diyor ki: “Bu meşum zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurufuna hücum ediliyor. Ve onların tebdiline çalışılıyor. Bu risalenin sebeb-i telifi, Kur’ân’ın tercümesi Kur’ân yerinde camilerde okunmak olan dehşetli su-i kasdına karşı bir mukabeledir.” 3

Harflerin Sırları

Rumuzat-ı Semaniye Risalesi’nin nelerden bahsettiğini kısaca arz etmeye çalışalım:

Birinci Remiz: Kur’ân’ın i’câzından ve tevafuklarından bahsediyor.

İkinci Remiz: Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen önemli bir nüktedir. Kur’ân harflerinin tevafuklarından bahseder.

Üçüncü Remiz: Yine Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen diğer bir önemli nüktedir. 

İki kısımdır.

Birinci Kısım: İlk inen Alak Sûresi’nin harflerinin, diğer sûrelerle irtibatlı dört letafetinden bahsediyor.

İkinci Kısım: Kur’ân sûrelerinin tevafuk anahtarı ile açılacak sırlarından ve bu sırlarla gün yüzüne çıkan tarihi vakıalardan bahseder.

Dördüncü Remiz: Âhir zaman âlâmetlerini şiddetli bir biçimde tahlil eden İnna A’teynâ’nın sırrına dairdir. Başka bir ifadeyle, Kevser Sûresi’nin bir âhirzaman tefsiridir.

Beşinci Remiz: Mühim tevafuklarıyla ehemmiyetli sırları bulunan İza câe nasrullah Sûresi’nin esrarına dairdir.

Altıncı Remiz: İnnâ A’teynâ Sûresi harflerinin tevafuklarından ve bu harflerin işaret ettiği önemli sırlardan ve keza bu harflerin haber verdiği Şam’ın fethi, Kudüs’ün fethi ve İstanbul’un fethi gibi önemli istikbal hadiselerinden bahseder.

Kur’ân Harflerinin Tevafukları

Yedinci Remiz: Kur’ân’ın harflerinin değiştirilmesine ve Kur’ân yerine tercümesinin ibadet dili olmasına imkân olmadığını ispatlayan ve Kur’ân harflerinin tevafuklarından bahseden üç parça olarak yazılmıştır.

Birinci Parça: Kur’ân sûrelerinin kelime ve harf sayılarını cetveller halinde veriyor.

İkinci Parça: İsm-i celâl olan Allah lâfzının ve Rab isminin Kur’ân’daki adedi ile ilgili önemli tevafuklar üzerinde durulmuştur. 

Sûrelere göre Allah ve Rab isimlerinin sayısı bir cetvelde verilmiştir.

Gafletle okunsa dahi her bir Kur’ân harfinin en az on sevap verdiğini ispatlıyor.

Üçüncü Parça: İki kısımdır.

Birinci Kısım: Haşr-i cismaniyi ispat eden Onuncu Sözün bir Kur’ân mu’cizesi olarak tevafuklarından bahseder.

İkinci Kısım: Hazret-i Âdem’den (as) dünyanın sonuna kadar İslâm’ın hükümferma olduğu yıl sayısı ve keza dünyanın ömrü Kur’ân âyetlerinin sayısı esas alınarak çıkarılan eyyam-ı şer’iyye ile izah ediliyor.

Sekizinci Remiz: Kur’ân harflerinde bulunan icaz lem’alarıdır.

Bu remizde harflerle meydana gelen tevafukun başka bir cephesi nazara veriliyor. İhlâs Sûresi, Felak Sûresi, Nas Sûresi ve Fatiha Sûresi’nin harfleri arasındaki harika tevafuka işaret ediliyor ve bu sûrelerin tevafuklarla verdiği gaybî haberlere dikkat çekiliyor.

Dipnotlar:

1- Mektubat, (Yeni Tanzim), s. 749. 

2- Sözler, s. 414; Şuâlar, s. 127, 240, 247, 526, 639; Asa-yı Musa, s. 77, 83, 115; Kastamonu Lâhikası, s. 80, 100, 194; Emirdağ Lâhikası, s. 159; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 113, 123, 153; Tarihçe-i Hayat, s. 321. 

3- Osmanlıca Nüsha.

Okunma Sayısı: 1869
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