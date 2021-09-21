Suat Gümüş: “Yeni doğan bir çocuk için veya yeni bir ev veya araba alındığında “Hayırlı uğurlu olsun” deniliyor. Oysa İslâm’da uğursuzluk gibi şeyler yoktur biliyorum. Olumlu anlamda uğur kelimesini kullanmakta bir sakınca var mıdır? “Hayırlı uğurlu olsun” demek doğru mudur?”

Şirk Kültüründen Gelen Vesveseler

Belâ ve uğursuzluk inancı başımızın belâsıdır ve uğursuzluğun ta kendisidir. Olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek kendimize yazık etmektir. Bunu dinden saymak dinimize de yazık etmek demek olur.

Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi, her şey ya bizzat güzeldir, ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Ama her şey güzeldir, çirkin bir şey yoktur. 1

Fakat Safer ayındayız ya... Semadan uğursuzluk dökülecek gibi geliyor. Oysa Safer ayı uğursuz bir ay değildir. Masum bir aydır. Esasen uğursuz ay olmadığı gibi, uğursuz bir nesne de yoktur. Nesneleri ve eşyayı uğursuz saymak şirk kültüründen gelen bir vesvesedir. Cahiliyet devrine dayanır.

Yeni doğan bir bebek için, yeni alınan bir araba veya ev için, “Hayırlı olsun, mübarek olsun, Allah analı babalı büyütsün, kazalardan korusun” gibi temenni cümleleri duâ yerine geçer. Duâ yapmakta ve Allah’tan sağlık, bereket ve hayır istemekte bir sakınca yoktur. “Hayır” manasında “uğur” sözcüğü de kullanılabilirse de, bu sözcük zıttı olan uğursuzluğu çağrıştırdığı için sevimsiz gözüküyor.

Dinde duâların kabulüne vesile müjde ayları, rahmet günleri ve feyizli geceler vardır; bu tamam! Ama uğursuz, kötü, belâlı ay veya gün yoktur.

Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde emrolunduğu feyiz ve bereketi yüksek üç ibadet ayıdır. Bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifadesini bulur. Sahih kaynakların diğer bazı gün ve gecelerin de bereketli ve feyizli olduğunu müjdelediklerini burada zikredelim: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Arefe gün ve geceleri, Kandil geceleri, Cuma günleri, Aşûrâ günü vs. gibi.

Dinde Belâ Ayı Yoktur

Fakat afetler, musibetler ve semavî belâlar için tahsis edilen muayyen bir gün, gece veya ay yoktur. Böyle bazı ayların musîbet ayı veya uğursuz ay ilân edilmesi, İslâm’ın ruhuna asla uygun değildir.

Safer ayı cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Resulullah (asm) Efendimiz ise “Umre her zaman helâldir!” buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. 2

Ama ne yazık ki; bu ayda akdedilen nikâhların uzun ömürlü olmayacağı, bu ayda yapılan faaliyetlerin sonuçsuz kalacağı, bu ayda başlanılan işlerin uğursuzlukla biteceği tarzındaki inançların, cahiliye Araplarından beri halk arasından bir türlü silinemediğini görmekteyiz.

Buna yer yer yeni ilâveler de yapılıyor: Ayın on üçünde işe başlanmayacağı, Salı günü veya Çarşamba günü yola çıkılmayacağı gibi… gibi söylemlerin aslı astarı olmadığı gibi, inanarak bu söylemlere uyarsak inancımız bile sıkıntıya girer. Peygamberimiz (asm), “Uğursuzluk inancından dolayı işinden vazgeçen bir kimse şirke düşmüş olur.” 3 buyurmuştur.

Allah’tan Hayır İstemek Güzeldir

Oysa unutmayalım, Resûlullah (asm) Efendimiz buyurmuştur ki: “Uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir.” 4

Safer ayında Levh-i Mahfuzdan 320 bin belâ yazıldığı, bu belâların sene içine yayıldığı, bu belâlardan korunmak için Safer ayının ilk ve son Çarşamba günleri 100’er defa duâ okunması gerektiği gibi rivayetler uydurmadır.

Ancak sadece Safer ayına mahsus değil, her zaman duâ yapmak, Allah’tan hayır istemek ve şerden Allah’a sığınmak güzeldir.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 259. 2- Buhârî, Kitâbu’l-Hac, H. No: 777. 3- Tirmizî, “Siyer”, 47. 4- Buhârî, Kitâbu’t-Tıp, H. No: 1927.