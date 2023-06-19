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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Duaların reddolunmadığı ay: Zilhicce ayı

Süleyman KÖSMENE
19 Haziran 2023, Pazartesi 01:15
Yaşar Bey: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım? Bu günlerde tutulan oruç bayramın birinci günü kurban etine kadar devam eder, bayram etiyle iftar edilir deniyor. Bu doğru mudur?”

Allah’ın Gazabından Allah’ın Rahmetine Sığınalım    

Bugün 1 Zilhicce. Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyalin aşr” suresi vardır. Bu sure fecre ve on geceye yeminle başlıyor ve Allah’ın Ad, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap ayetleri ile devam ediyor.

İnsan okuyunca titriyor.

Bu surenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “layelin aşr”dır ki “on gece” demektir. Zilhiccenin ilk on günü ve gecesidir. Bu ilk on günün kutsiyetine Cenab-ı Hak yemin ediyor. Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap ayetlerinin meali şöyledir:

“Fecre ve on geceye ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?”1 

Düşünün bir kere: Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden ayetler, içinde bulunduğumuz on gecenin kutsiyetine yemin ediyor.

Öyleyse bu on günde ve gecelerinde Allah’ın celalinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

Leyali-i Aşere

Demek, bu günlerin ardından Hac ibadeti ile birlikte Hazret-i İbrahim’den (as) beri kurban gibi celalli bir ibadetin emredilişinin büyük hikmetleri vardır. 

Kurban, Allah’ın gazabından, Allah’ın cemaline, rahmetine ve mağfiretine sığınmamızı sağlıyor. Ve inşallah günahlarımız bağışlanıyor. 

Keza hac ibadeti de kişiyi günahlarından annesinden doğduğu gün gibi arındırıyor.

Peygamber Efendimiz (asm): "Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!" buyurdu.2

Keza bir diğer hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: "Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir."3

Bediüzzaman hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyali-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kutsiyetine dikkat çekerdi.4 

Keza yayınlanmamış bir mektupta Bediüzzaman, Nur Şakirtlerinin “iman hizmetiyle” bu günlerin yüksek kazançlarına mazhar olduklarını müjdeliyor.5 

Neler Yapılır?  

Bu on gün ve gece içinde yapacağımız ibadetlerin fazileti yukarıdaki hadislerde işaret edilmiştir. Şöyle ki:

1-Bu günlerde, ilk dokuz günün bir kısmında veya tamamında oruç tutulabilir. Onuncu günü Kurban Bayramıdır. Haliyle oruç tutulmaz.  

2-Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkar ve dualar Kadir Gecesinde okunan evrad, ezkar ve yapılan dualar gibidir.

3-Bugün ve gecelerde Risale-i Nur okumalarımızı artırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi dua ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslam’ın sıkıntılardan kurtulması için dua etmek inşallah dualarımızın kabulüne vesile olur.

Leyali-i Aşerenizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Fecr Suresi: 1-10

2- Buharî,l Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52,l (7577

3- Tirmizî, Savm 52, (758)

4- Kastamonu lahikası, s. 162; Emirdağ lahikası, s. 82, 227, 228, 230, 374

5- Yeni Asya Gazetesi, Sayı: 15327

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