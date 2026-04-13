Fırat’ın suyu kırmızı mı akacak?

Ahmed Sabri Görmüş: “Gündemde olan; ABD, İsrail’e İran’ın saldırısı üzerine olaylarla ilgili bir taraf evanjelist-siyonist diğer tarafta farklı mezhebe mensubiyeti açısından kamuoyunda farklı yorumlar yapılıyor. ‘Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zalim olur’ düsturuna göre aklen-kalben oluşan meyiller açısından nasıl bir değerlendirme yapılabilir.”

Haberler Gerçekleşiyor

Resulullah Efendimiz’in (asm) Ortadoğu hakkında verdiği haberlerin asırlar boyu çıktığını, bugün de çıkmakta olduğunu görüyoruz.

Meselâ bildirmiştir ki: “Müslümanlar Türklerle savaş etmedikçe kıyamet kopmaz. Onlar öyle bir kavim ki, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi etlidir. Kıl elbiseler giyerler ve kıl ayakkabılar içinde yürürler.”1

Bakıyoruz, hadis-i şerifin işaret buyurduğu şekilde, Müslümanlar Emevîler zamanında Türklerle savaşmışlar.

Sonra, Hicrî altıncı yüzyıldan sonra Cengiz Han çıkmış ve doğuyu ateşe vermiş. Bağdat’ı harap etmiş. Geri kalan Tatarlar, topal manasına gelen Leng lakabıyla meşhur Timur adındaki zalim gelinceye kadar tahribata devam etmişler. Timur, Şam diyarına geçmiş, oraları talan etmiş. Şam şehrini yakıp harabeye çevirmiş.

Böylece; Resulullah (asm) haber verdiği hususların adım adım zuhur etmiş olduğunu görüyoruz.

Fırat Nehrinde Savaş

Yine Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki: “Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: "Herhalde savaşı ben kazanacağım" der."2

Bu Hadis-i Şerif'in bize verdiği mesajdan birkaçı:

1-Peygamber Efendimiz (asm), Fırat’ın suyu ile ilgili olarak, altın değerinde olacak bir devreye, mecaz yoluyla işaret etmiştir.

2-Yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere "altın" sözüyle işaret etmiştir.

3-Fırat'ın suyu tamamen çekilerek, altında çok büyük altın ve petrol yataklarının çıkacağını bildirilmiştir.

4- Ortadoğu bölgesinin, İslam âleminin bünyesinde, İslâm dışı güç ve kuvvet merkezlerinin de dikkatini çekeceği ve iştahını kabartacak ölçüde zenginliklere sahip olmasıyla, o bölge üzerinde emelleri bitmeyeceği ve savaşacakları bildirilmiştir.

Dünya Görecektir

Neticede, o bölgenin sırf dünyevî zenginliklerinden dolayı, bir dinamit gibi, potansiyel bir tehlike barındırdığının Peygamber Efendimiz ‘in (asm) diliyle işaret edilmiş olduğunda şüphe yoktur. Bu haberlerin ve yorumların birçoğu da mecazî ve ileride zuhur edebilecek cinstendir.

Peygamber Efendimiz’in (asm) bildirdiği haberlerin çıktığını gördükçe bir yandan, bütün kalbimizle, "doğru söyledin Yâ Resulallah!" diyerek imanımızı yeniliyoruz. Diğer yandan akan ve dinmeyen kanlar için, ağlayan çocuklar için, ezilen ve vurulan masumlar için, katledilen ve öldürülen halklar için, o toprakların şehit edilen sahipleri için Allah’a dua etmeye devam ediyoruz. Dualarımızı o insanlardan esirgememeliyiz.

Filistinliler, Gazzeliler, Lübnanlılar, İranlılar davalarında şüphesiz haklıdırlar.

İnşallah haklı oldukları için Allah nezdinde de üstündürler. Ve inşallah o bölgeye çöreklenen bu kara kâbus, kum çöllerinde boğulmaya çoktan hüküm giymiştir.

Kuvvet bir kez daha hak tarafından mahkûm edilecektir. Allah’ın izniyle, dünya bunu görecektir.

Dipnotlar:

1- Müslim, Fiten, 65

2- Buhârî, Fiten 24, Müslim, Fiten 29, (2894); Ebu Davud, Melahim 13, (4313, 4314); Tirmizî, Cennet 26, (2572, 2573)