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12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Gerçeklerin “teklîf sırrı” örtüsü-2

Süleyman KÖSMENE
12 Kasım 2024, Salı
Almanya’dan M. Filiz: “Hz. İsa ve Mehdi gelecek mi? Çok hoca Kur’an’da ayet ve sahih hadis olmadığını söylüyor.”

İlim ve Hikmetle Dolduracak

Biz hadisler ne diyorsa, Peygamber Efendimiz (asm) ne bildirmişse onu söylüyoruz. Başka sözlerle ilgimiz yok. Hadislere inanmadığını söyleyen kişilerle da ilgimiz yok. Hadislere bir bakalım:

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Ehl-i Beytimden ismi ismime mutabık ve yer yüzünü adâletle dolduracak bir kişi başa geçecek.”1

Burada kast edilen doğrudan Resulullah’ın (asm) ismi olduğu gibi sıfatları da olabilir. Yani Hazret-i Mehdi, Resulullah Efendimiz’in (asm) adını alan veya mehdiyet açısından sıfatları ile muttasıf birisidir. 

Yer yüzünü adaletle doldurması ise ilim ve hikmete işarettir. Onun getirdiği ilim ve hikmet, bütün ilimlerin özü ve esası olacak, ekmek ve su gibi bütün insanlığın ihtiyacı olan ilmi ve hikmeti getirecek, onun ilmine ve hikmetine ulaşamayanın imanı o çağda sıkıntıya girecek demektir. 

İlmi Denizler Gibi Olacaktır  

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Ümmetimde Mehdî vardır; çıkacak. Beş, yedi veya dokuz (müddet) yaşayacaktır.” Ebû Saîd (ra) diyor ki: “Bu müddet nedir?” diye sorduk. 

Resûl-i Ekrem (asm): “Senedir.” Buyurdu ve devam etti: 

“İnsan ona gelecek ve, “Yâ Mehdî! Bana da ver! Bana da ver!” diyecek. Mehdî de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır.”2

Hadislerde ahir zaman hadisatını teşbih ve temsillerle anlatma üslubu vardır. Bu üslubu bilmezsek veya kaçırırsak, bin küsur önce söylenmiş hadislere hiçbir mana veremeyiz.

Burada Hazret-i Mehdinin geleceğini Peygamber Efendimiz (asm) söylüyor. O’nun 5, 7, 9 gibi bir süre aramızda kalacağını bildiriyor. Süre ölçüsü bildirilmemiştir. Fakat sorulunca onun sene olduğu vurgulanmıştır. Fakat sene de zamandan kinayedir.  

İnsanların ona gelmesi ve “bana da ver!” demesi, insanların ondan ilim ve hikmet isteyeceğine ve imanla ilgili bütün sorularına cevap bulacağına işarettir. Onun ilmine bütün insanlığın ihtiyaç duyduğuna, onun ilminin ulaşmadığı kimsenin, imanını, çağın getirdiği şüphe ve vesveselerden kurtaramayacağından kinayedir. 

Hazret-i Mehdi, bütün yeryüzüne yetecek bir ilme sahip olacak, ilmi ve hikmetiyle bütün diğer ilimleri bastıracak, bütün sosyal ve siyasal olaylara açıklık getirecek, Müslümanları ihya edecek, Müslüman olmayanları -biiznillah- hidayete erdirecek, yahut İslamiyet’in “doğruluk gücünü” bütün dünyaya gösterecektir.3     

Haçı Kıracaktır

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Benliğime hâkim olan Zât-ı Kibriyâya yemin ederim ki: Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O haçı kıracak, domuzu  öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır.”4

Burada da Peygamber Efendimiz (asm) Meryem oğlu İsa’nın adaleti hâkim kılmak üzere yeryüzüne ineceği günden bahsediyor. Yakındır diyor. Hazret-i Mehdi’nin getirdiği hikmetlerin hukuk ve adalet üzerine tesir eden bir rüşte sahip olacağı anlaşılıyor. O bu yetkiyle haçı kıracak, yani batıl inançları kaldıracaktır ve batıl inançların insana yakışmayan efsaneler olduğunu gösterecektir. Domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır.

Domuzu öldürmesi, haram olan şeylerin haramlığını açık biçimde ortaya koyacağından kinayedir. Cizye Müslüman olmayanlardan alınan bir tür vergidir. Muhtemel ki, böyle bir verginin alınmadığı zamanda geleceği müjdelenmiştir. Meselâ günümüzde cizye artık yoktur.

Dipnotlar:

1 Tirmizî, Fitne, 43/2332. 2 Tirmizî, Fitne, 43/2333. 3 Bediüzzaman, Mektubat, s. 518. 4 Buhârî, 6/1018; Müslim, Îmân, 71/242;Tirmizî, Fitne, 44

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