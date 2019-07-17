"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir

Süleyman KÖSMENE
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Trabzon’dan Hakan Bey: “Müslüman’ın her sıfatının Müslüman olmaması ne demektir? Pratik hayatımıza ne getiriyor?”

YA LEHİMİZE, YA ALEYHİMİZE  

İman ile amel de ayrıdır, ahlâk da ayrıdır. Amel ahlâkın göstergesi olabilir; ama imandan bir cüz değildir. Ahlâk, imanın göstergesidir, amelin de hamurudur. İman ise başlı başına bir temeldir, bir asıldır, bir esastır. Amelin de, ahlâkın da temelinde iman olmalıdır. İman varsa, amel de, ahlâk da mağfirete uğrayabilir. İman yoksa ne amelin, ne ahlâkın, iyi de olsa ahirete beş para faydası yoktur!

İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir. Fakat iman kendisi zayıfsa, ne ahlâkı, ne ameli düzeltebilir. Ahlâk da kâfir ahlâkına benzer, amel de.

Fakat bunlar tek düze, iki kere iki dört eder gibi, birinin diğerini muhakkak doğurduğu sebep ve sonuçlar değildir. İki kere iki bazen üç, bazen beş edebilir.

Yani imanlı bir şahıstan bazen kâfir gibi bir huy, kâfir gibi bir amel görebiliriz. Bu kötü ahlâk ve kötü amel adamı küfre götürmez. Ama günahkâr eder.

İman-ı tahkikîye ulaşmış, iman-ı kâmil sahibi bir şahısta da kötü ahlâk ve kötü amel görülebilir. Bunlar da onu küfre götürmez. Ama kâmil imanı, günahını hafifleten bir sebep de olmaz. Bilâkis arttıran bir sebep olur. Çünkü onda iman nimeti vardır. Ama kâmil imanı onu tövbeye sürüklediğinden, bu mü’minin mağfirete ulaşması zor olmaz.

Bu dünya imtihan dünyasıdır. Geçen her saniye çetin bir kalem gibidir. Hiç durmadan bizi ve amelimizi yazıyor. Ya lehimize, ya aleyhimize…

KOLAYCA TEKFİRE CÜR’ET ETMEMELİ   

Kâfirde güzel amel olmaz mı? Olur. Güzel ahlâk olmaz mı? Olur. İman olmaz mı? İman olsa, zaten ona kâfir denmez! Peki, kâfir güzel amelinden ve güzel ahlâkından istifade etmez mi? Dünyada eder.

İşte iman, ahlâk ve amel farklı birer sıfattırlar. Üçünün de birbirini teyid eder derecede bir şahısta bulunması ideal olandır. Ama olmuyor. Kâfir ameli Müslüman’da, Müslüman ameli kâfirde olabiliyor. İşte bu sebeple, bir şahsı kötü amelinden dolayı kolayca tekfire cür’et etmemek, kâfir olmakla itham etmemek lâzımdır. 1

Bir kâfirin bütün ameli Müslüman’ca olmaz. Bir Müslüman’ın bütün ameli kâfirce olmaz. Ama Müslüman beşer olduğu için her ameli mükemmel olmuyor, imanını yansıtmıyor. Kâfir de insan olması haysiyetiyle kimi amelleri insanca, Müslüman’ca, fıtratının emriyle dürüstçe olabiliyor.

Üstad Hazretleri bu meseleyi hatırlatıyor: “Bir Müslimin her bir sıfatı Müslüman olmak lâzım gelmediği gibi, bir kâfirin de her bir sıfatı kâfir olmak ve küfründen neş’et etmek lâzım değildir.” 2

PRATİK HAYATIMIZA HATIRLATMALAR   

Başlıcalarını sıralayalım:

1- İnsana bakışında gerçekçi ol. Hatasız ve kusursuz kul arama.

2- Müslüman’dan yanlış bir amel gördüğünde ona küsüp darılma.

3- Müslüman’ı yanlış amelinden dolayı yargılama, kınama, damgalama. Onu kınamaktansa kendini kına. Ona tövbe fırsatı ver.

4- Yanlış ameli kendine model seçme. Yanlış amelden doğru dersler çıkar.

5- Hiçbir kimseyle küfrü veya günahı dolayısıyla iletişimi koparma.

6- Hiçbir kimseyi küfrü veya günahı dolayısıyla küfürle itham etme.

7- Hiçbir kimseyi küfrü veya günahı dolayısıyla Cehennem’e atma.

8- Tövbe kapısının ölünceye kadar açık olduğunu unutma. Küfürde veya günahta gördüğün insana, uygun bir hikmet dili ile, mümkünse tebliğ et. Mümkün değilse yanlıştan kurtulması ve hidayeti için duâ et.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, (Sünûhat) s. 472.  

2- Eski Said Dönemi Eserleri, (Rumuz) s. 513.

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.