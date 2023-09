İnsan meleklerle iç içedir

Muzaffer Bey: “Her şeyin bir müekkel meleği vardır diye inanıyoruz. İnsanın da bir müekkel meleği var mıdır?”

Melekler Sayısızdır

Müekkel melekler, yeryüzünde ve gökyüzünde işlerin Allah’ın emrettiği şekilde yapılmasından sorumlu meleklerdir. Bu meleklerin türleri eşyanın, maddenin ve materyalin türleri kadar çoktur. İbadetleri de bir o kadar çeşitlilik arz eder. Bu meleklerin işleri ibadetleridir.

Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm yeryüzü tarlasında ekilen varlıklara Allah’ın emriyle görevli müekkel meleklerinin reisidir. Öte yandan Allah’ın emriyle, bütün hayvanların manevî çobanlarının reisi konumunda büyük bir müekkel meleği vardır.

Müekkel melekler canlıların ve cansızların fıtrî işlerini Allah’ın emirlerine göre düzenlerler, varlıkların zerrelerine kadar yaptıkları fıtrî tesbihatlarını melekût âleminde temsil ederler.1 Meleklerin amele kısmının ibadetleri işlerindedir. Yeryüzünde ve gökyüzünde her nesne üzerinde o nesnenin görevlerini dakik şekilde yapmasında görevli meleklerin ibadetleri vardır.

Bediüzzaman der ki: “Rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk’ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır.”2

Kur’an’da Yazıcı Melekler

İnsanda görevli melekler gayet tabiî ki çok fazladır. İnsanın her mafsalında görevli melekler vardır. Kur’ân’ı dinleyelim:

* “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.”3* “Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.”4

* “(İnsanın) hem sağında, hem solunda oturan, onun amellerini tespit etmekte olan iki de (melek) vardır.”5

* “Hâlbuki üzerinizde gözetleyici melekler var. Kiramen Kâtibîn var. Onlar yaptıklarınızı bilirler.”6

* “Yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar.”7

İnsanı Koruyan Melekler

* Hz. Osman (ra): “Ya Resulallah! Bir insan için ne kadar melek görevlendirilmiştir? diye sordu. Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını yazar. Bu melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin reisidir. Sen bir iyilik yaptığında, o buna on katı sevap yazar. Bir kötülük işlediğinde, solda bulunan, sağda bulunana, “Yazayım mı?” der. O da, “Hayır, bekle. Belki tevbe eder” der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, “Evet, artık yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah’ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor’’ der. Önünde ve arkanda iki melek daha var.

Bunlar, Allah’ın: “Onun önünde ve arkasında, kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var”8 âyetinde bahsedilen meleklerdir. Bir melek de, senin perçeminden tutmuştur. Sen, Rabbine itaat ettiğinde, seni yükseltir. Kibirlendiğinde seni zelil eder. İki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana söylediğin salâtu selâmları yazarlar. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri, yılanların, çıyanların girmesine engel olur. İki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. Bunlar, her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur.”

Resulullah Efendimiz (asm) buyurmuştur ki:

* “Allah (cc) her ana rahmine bir melek vazifelendirir.”9

* “İnsana 360 melek nezaret eder ve insanı koruma altına alır.”10

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 58

2- Sözler, s. 393

3- Ra’d Sûresi: 11

4- Tarık Sûresi: 4

5- Kaf Sûresi: 17

6- İnfitar Sûresi: 10, 11, 12

7- Zuhruf Sûresi: 80

8- Ra’d Sûresi: 11

9- Buhari, Hayz, 17; Enbiya, 1; Kader 1; Müslim, Kader, 5

10- Süyûti, ed-Dürrü’l-Mensur, 4/615