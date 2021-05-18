İsrail’e bir Moritz yeter

İsrail Kural Tanımıyor

İsrail kural, kutsallık, insanlık, hak, hukuk tanımıyor. Ona hukuk, insanlık dersi vermeli. Şimdiye kadar verilmemesi büyük gaftır. Vermemekle beraber, sırtlarının sürekli sıvazlanması gözden kaçacak bir facia değildir.

Onların sırtlarını kim sıvazladı ise, Peygamber Efendimizin (asm) diliyle onlara kim Garkad Ağaçlığı yaptı ise hesabı onlara sormalı. Kudüs’ü çiğnemenin, Mescid-i Aksa işgalinin Allah katında bir karşılığı olacaktır.

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanistan, İngiltere’yi arkasına alarak bir maceraya niyetleniyor. Anadolu’yu işgal etmek… Yunanistan Başbakanı Venizelos, İngiltere Başbakanı Lloyd George ile gizli bir anlaşma yapıyor. Yunan Kralı I. Aleksandros da bu anlaşmayı onaylıyor.

Anlaşmaya göre Yunan ordusunun elli bin kişilik bütün levazımatı, mühimmatı İngiltere tarafından karşılanacaktır. Yunan ordusu ansızın Anadolu’ya girecek ve Anadolu’yu işgal edecektir.

Bediüzzaman’ın Duâsı

Saldırının yapılmasına bir gün kala, Bediüzzaman’ın duâsını Molla Süleyman’ın hatırasından dinleyelim: “Yunan Başbakanı Venizelos, İngiliz Başbakanı Lloyd George’dan 50 bin kişilik silâh alıyor. Bu silâhlarla Anadolu’ya taarruz edecekleri sırada, bir Cuma gecesi Bediüzzaman, namazdan sonra duâya başladı. O gece sabaha kadar uyumadı. Devamlı duâ etti:

“Ya Rabb! Senin askerin daha çoktur. Bu mel’unlara fırsat verme!”

”Sabahleyin, ben Divanyolu’ndan gazetesini ve çorbasını almaya çıktım. Gazeteler Yunan Kralı I. Aleksandros’u maymun ısırdığını, maymunun ise öldürüldüğünü yazıyordu.

Gazeteyi görünce, Bediüzzaman çok sevindi ve gülerek: “Bir kalem getir de Süleyman, bu hayvanın arkasından bir mersiye yazalım.” dedi.” 1

Meğer o gün akşam vakti kral evinin bahçesinde dolaşırken Moritz isimli maymunu tarafından ısırılıyor. Ve kan zehirlenmesi neticesinde 27 yaşında ölüyor. Maymunu da vurarak öldürüyorlar. Tarih, 25 Ekim 1920. Lloyd George, bu şok hadise için, “Tarihin akışını değiştiren bir hadise” diyor.

Oysa anlaşılıyor ki, bu şok hadisenin arkasında da nice makbul duâlar vardır.

Mücahid Bir Hayvan Mersiyesi

Bediüzzaman’ın bu hadise üzerine Moritz adındaki bahtiyar maymun için yazdığı mersiye şöyledir:

(Vema ya’lemu cünûde rabbike illa hu) 2

İşte o cünuddan bir gazi-i şehid, Nev-i hayvandaki meymun-u saîd.

Ey maymun-u meymun! Mü’minleri memnun, Kâfirleri mahzun,

Yunan’ı da mecnun eyledin!

Öyle bir tokat vurdun ki, siyaset çarkını bozdun. Lloyd George’u kudurttun.

Venizelos’u geberttin. Mizan-ı siyasette pek ağır oturdun!

Ki, küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın.

Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek, bütün dünyayı güldürdün.

Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin.

Cennette saîdsin; çünkü gazi, hem şehitsin.” 3

Kader Bizi Kendimize Çağırıyor!

Yunanlıya bir Moritz yetmişti. Şimdi siyoniste yetmeyecek midir? Allah dilese bir virüsünü musallat eder ve siyonistin işini bitirir. Allah’ın görünmeyen ordusu çoktur.

Ama her halde biz de imtihandan geçiyoruz. Bunu atlamayalım!

İsrail bugün vahşette ilerliyor. Dünyanın bir kısmı şaşkın, bir kısmı hâlâ korumacı… İslâm âlemi mahzun. İsrail çıldırmış! Canlarımıza saldırmak ve öldürmek yetmedi, kutsallarımıza saldırmaya başladı.

Biz dünyaya çok daldık. Ruhumuzu kaybettik. Kader bizi yeniden ruhumuza çağırıyor. Bu çağrı bir musîbet eliyle yapılıyor.

Biz bencilliğe çok yattık. Mabetlerimizi ve inançlarımızı değil sadece, ortak yanlarımızı kaybettik. Oysa biz kardeştik, mü’min’dik, Müslim’dik, insandık, aynı tarihi, aynı dini, aynı kıbleyi, aynı kitabı, aynı toprakları paylaşıyorduk. Kader bizi yeniden bizi biz yapan değerlere çağırıyor. Bizi kendimize çağırıyor.

Dipnotlar:

1- Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî, s. 194. 2- Rabbinin ordularını Ondan başkası bilemez.” Müddessir Sûresi, 74:31. 3- Eski Said Eserleri, Rumuz, s. 371, 372.