"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

İsrailoğullarının iki fesadı

Süleyman KÖSMENE
12 Şubat 2021, Cuma
Nurettin Bey: “Sözler’de geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. Âyette İsrail oğullarının iki kere fesad çıkaracağı meselesi nedir?”

Âsi Topluluk

İsrailoğulları Mısır’da Firavunlar zamanında hayli zulme uğramışlar; fakat kendilerini Firavun’un zulmünden kurtaran ve aslî kimliklerine kavuşturan Hazret-i Musa’ya (as) karşı vefa göstermemişlerdir.  

Sonradan gelen Peygamberlerle de ters düşmüşlerdir. Hazret-i İsa (as) gibi bir ululazm Peygamberi putperestliğe karşı yalnız bırakan ve tanımayan Yahudiler, bunun kaderî cezasını Romalılar eliyle ödediler. Hazret-i İsa’dan sonra (MS. 66) yıllarında Romalılar tarafından İsrail topraklarından sürüldüler. 1900’lü yıllara kadar o topraklara bir daha dönemediler.  

1290’da İngiltere’den kovulan Yahudiler, 1306’da Fransa’dan, 1492’de İspanya’dan, 1497’de Portekiz’den büyük katliâmlardan geçirilerek kovuldular. Kovulan Yahudiler Latin Amerika’ya, Kuzey Afrika’ya, Osmanlı Devletine, Ukrayna’ya ve İsrail’e göç ettiler. 

Ukrayna’da 1648-1654 yılları arasında yine bir toplu katliâmdan geçirildiler ve yüz binden fazla Yahudi burada katledildi.      

Senin Bedenini Kurtaracağız 

Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın îcâzına örnek verilen âyetlerden birisi Bakara Sûresi’nin 49. Âyeti’dir. 

Âyette mealen: “Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık.” buyrulur. 

Mısır’ı yöneten krallara Firavun deniyordu. Hazret-i Yusuf’u (as) Mısır’a aziz yapan da, Hazret-i Yakup (as) ailesini Mısır’da yerleştiren de, sonraki yıllarda Mısır’da yayılıp çoğalan İsrailoğullarını köleleştiren ve en ağır işlerde çalıştıran da Firavunlardır. 

Firavun II. Ramses bir rüya üzerine o günün kâhinlerinden, İsrail oğullarından bir erkek çocuğun kendi saltanatını yıkacağı yorumunu alıyor. Ve İsrail oğullarına zulüm üstüne zulüm yapıyor. Doğan kız çocuklarının bırakılmasını, erkek çocuklarının kesilmesini emrediyor.  

Fakat II. Ramses’in korktuğu başına geliyor. Hazret-i Musa’ya (as) karşı savaşıyor ve nihayet Kızıldeniz’den Hazret-i Musa’nın geçtiği yerden geçmek isterken deniz kavuşuyor. Sol elindeki kalkanını denizin dalgasına doğru tutan II. Ramses, dalgayı durduramayınca son nefesinde can havliyle, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben Müslümanlardandım” 1 diyor. 

Cenab-ı Hak da ona: “Şimdi mi iman ettin? Oysa önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun!” 2 buyuruyor. Ve ardından Allah: “Biz de bugün senin bedenine necat vereceğiz. Ta ki arkandan geleceklere ibret olsun.” 3 Buyurarak son nefeste imanın makbul olmadığını, fakat yine de bir ikram-ı İlâhî olarak buna karşılık bedenini çürümekten kurtaracağını ifade ediyor.  

Bediüzzaman, bu âyetlerde, Yahudî milletinin ekser memleketlerde her asırda mâruz kaldığı müteaddit katliâmlarla beraber, kadın ve kızlarının beşerin sefih hayatında oynadıkları rolün de ifade edildiğini beyan eder. 4 

Yahudilerin İki Fesadı

Bediüzzaman’ın aynı sayfada tefsir ettiği âyetlerin birisi de İsra Sûresi 4. Âyettir. Bu âyette mealen: “Biz, Tevrat’ta İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye bildirdik.” buyruluyor.  

Bu gün olduğu gibi, tarih boyunca da Yahudilerin fitne ve fesatdan ellerini çekmedikleri zaten görülüyor. Meselâ: Hazret-i Musa’ya (as) da, Hazret-i Davud’a (as) da isyan etmişler; şerlerinden bir ağaç kovuğuna saklanan Hazret-i Şa’ya’yı (as) ağaç ile birlikte kesmişler; Hazret-i Ermiya’yı (as) hapsetmişler; Hazret-i Yahya’yı (as) öldürmüşler ve nihayet Hazret-i İsa’yı (as) öldürmeye kalkmışlardır.  

Bediüzzaman Yahudilerin şu son asırda dünyayı sarsan iki fesadından haber veriyor: 

1- Fakirleri zenginlerle çarpıştıran faiz belâsını dünyanın başına sarmaları.  

2- Zulüm gördükleri galip devletlerden intikam almak için her nevi fesat komitelerine karışmaları ve her nevi ihtilâle parmak karıştırmaları. 5 

Dipnotlar:

1- Yunus Sûresi: 90. 2- Yunus Sûresi: 91. 

3- Yunus Sûresi: 92. 4- Sözler, s. 366. 5- Sözler, s. 366.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme alışmak en büyük felaket

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'

    Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

    İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat muafiyeti' genelgesi

    Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

    'Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek'

    Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

    Yemen'den ABD'ye çağrı: Husilerin saldırılarını durdurun

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Koca'dan aşılama takvimine ilişkin yeni açıklama

    Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu aştı

    İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

    Erdoğan aşının ikinci dozunu yaptırdı

    'Maske kullanımında bilinçli değiliz'

    Özel okullar kapanıyor

    Zaten zor durumdaki Gazze'de işsizlik alarm veriyor!

    'ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mesele Erdoğan karşıtlığı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Zulüm yok mu?
    Genel

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik kararname” fermanıyla…
    Şükrü BULUT

    Güle güle! Helmuth Kohl’un kızı…
    Genel

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Troçki’nin Kemalist dostları
    Ahmet BATTAL

    Kazanan her şeyi alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İsrailoğullarının iki fesadı
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.