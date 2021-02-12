İsrailoğullarının iki fesadı

Nurettin Bey: “Sözler’de geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. Âyette İsrail oğullarının iki kere fesad çıkaracağı meselesi nedir?”

Âsi Topluluk

İsrailoğulları Mısır’da Firavunlar zamanında hayli zulme uğramışlar; fakat kendilerini Firavun’un zulmünden kurtaran ve aslî kimliklerine kavuşturan Hazret-i Musa’ya (as) karşı vefa göstermemişlerdir.

Sonradan gelen Peygamberlerle de ters düşmüşlerdir. Hazret-i İsa (as) gibi bir ululazm Peygamberi putperestliğe karşı yalnız bırakan ve tanımayan Yahudiler, bunun kaderî cezasını Romalılar eliyle ödediler. Hazret-i İsa’dan sonra (MS. 66) yıllarında Romalılar tarafından İsrail topraklarından sürüldüler. 1900’lü yıllara kadar o topraklara bir daha dönemediler.

1290’da İngiltere’den kovulan Yahudiler, 1306’da Fransa’dan, 1492’de İspanya’dan, 1497’de Portekiz’den büyük katliâmlardan geçirilerek kovuldular. Kovulan Yahudiler Latin Amerika’ya, Kuzey Afrika’ya, Osmanlı Devletine, Ukrayna’ya ve İsrail’e göç ettiler.

Ukrayna’da 1648-1654 yılları arasında yine bir toplu katliâmdan geçirildiler ve yüz binden fazla Yahudi burada katledildi.

Senin Bedenini Kurtaracağız

Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın îcâzına örnek verilen âyetlerden birisi Bakara Sûresi’nin 49. Âyeti’dir.

Âyette mealen: “Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık.” buyrulur.

Mısır’ı yöneten krallara Firavun deniyordu. Hazret-i Yusuf’u (as) Mısır’a aziz yapan da, Hazret-i Yakup (as) ailesini Mısır’da yerleştiren de, sonraki yıllarda Mısır’da yayılıp çoğalan İsrailoğullarını köleleştiren ve en ağır işlerde çalıştıran da Firavunlardır.

Firavun II. Ramses bir rüya üzerine o günün kâhinlerinden, İsrail oğullarından bir erkek çocuğun kendi saltanatını yıkacağı yorumunu alıyor. Ve İsrail oğullarına zulüm üstüne zulüm yapıyor. Doğan kız çocuklarının bırakılmasını, erkek çocuklarının kesilmesini emrediyor.

Fakat II. Ramses’in korktuğu başına geliyor. Hazret-i Musa’ya (as) karşı savaşıyor ve nihayet Kızıldeniz’den Hazret-i Musa’nın geçtiği yerden geçmek isterken deniz kavuşuyor. Sol elindeki kalkanını denizin dalgasına doğru tutan II. Ramses, dalgayı durduramayınca son nefesinde can havliyle, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben Müslümanlardandım” 1 diyor.

Cenab-ı Hak da ona: “Şimdi mi iman ettin? Oysa önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun!” 2 buyuruyor. Ve ardından Allah: “Biz de bugün senin bedenine necat vereceğiz. Ta ki arkandan geleceklere ibret olsun.” 3 Buyurarak son nefeste imanın makbul olmadığını, fakat yine de bir ikram-ı İlâhî olarak buna karşılık bedenini çürümekten kurtaracağını ifade ediyor.

Bediüzzaman, bu âyetlerde, Yahudî milletinin ekser memleketlerde her asırda mâruz kaldığı müteaddit katliâmlarla beraber, kadın ve kızlarının beşerin sefih hayatında oynadıkları rolün de ifade edildiğini beyan eder. 4

Yahudilerin İki Fesadı

Bediüzzaman’ın aynı sayfada tefsir ettiği âyetlerin birisi de İsra Sûresi 4. Âyettir. Bu âyette mealen: “Biz, Tevrat’ta İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa fesat çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye bildirdik.” buyruluyor.

Bu gün olduğu gibi, tarih boyunca da Yahudilerin fitne ve fesatdan ellerini çekmedikleri zaten görülüyor. Meselâ: Hazret-i Musa’ya (as) da, Hazret-i Davud’a (as) da isyan etmişler; şerlerinden bir ağaç kovuğuna saklanan Hazret-i Şa’ya’yı (as) ağaç ile birlikte kesmişler; Hazret-i Ermiya’yı (as) hapsetmişler; Hazret-i Yahya’yı (as) öldürmüşler ve nihayet Hazret-i İsa’yı (as) öldürmeye kalkmışlardır.

Bediüzzaman Yahudilerin şu son asırda dünyayı sarsan iki fesadından haber veriyor:

1- Fakirleri zenginlerle çarpıştıran faiz belâsını dünyanın başına sarmaları.

2- Zulüm gördükleri galip devletlerden intikam almak için her nevi fesat komitelerine karışmaları ve her nevi ihtilâle parmak karıştırmaları. 5

Dipnotlar:

1- Yunus Sûresi: 90. 2- Yunus Sûresi: 91.

3- Yunus Sûresi: 92. 4- Sözler, s. 366. 5- Sözler, s. 366.