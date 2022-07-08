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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Kurban Bayramında neler yapalım?

Süleyman KÖSMENE
08 Temmuz 2022, Cuma
Salih Bey: “Kurban Bayramı’nda neler yapmamız gerekir?”

Yarın Kurban Bayramı

Yarın inşallah Kurban Bayramı’nı idrâk edeceğiz. Bizi bu bayrama eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâ olsun.

İhyâ etmemiz gereken Sünnet-i Seniyyenin başlıcalarını hatırlayalım:

1- Erken kalkmak, temizlik yapmak, yıkanmak, güzel koku sürünmek, güzel elbiseler giymek, yolda sokakta karşılaştığımız Müslümanlara selâm vermek, Müslümanlara güler yüz göstermek ve bayramlarını tebrik etmek, ihtiyacı olanlara sadaka vermek sünnettir.

2- Bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazına vakar ve sükûnetle gitmek, giderken ve gelirken tekbir getirmek, ayrı yollardan gidip gelmek sünnettir.

3- Bayram namazından sonra imkân bulanların kurban kesmesi vaciptir.

4- Bayram gecelerinde Allah’a ibadet etmek sünnettir.

Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.”1

5- Bayram namazından önce bir şeyler “yememek” sünnettir.

Sıla-ı Rahmi İhmal Etmeyelim

6- Kurban etinden ev halkıyla birlikte yemek, komşulara ve dostlara yedirmek ve kesmeyenlere dağıtmak sünnettir.

7- Bu gün, sıla-i rahim yapmak sünnettir.

Bu gün ulaşabildiğimiz kadar çok dostumuza ve yakınımıza ulaşalım, akrabalarımızla gönül bağımızı tazeleyelim, Birbirimize “Ğaferallahu lenâ ve leküm= Allah sizi de bizi de bağışlasın!” veya “Takabbelallahu minnâ ve minküm= Allah Teâlâ bizden ve sizden kabul buyursun!” diye duâ edelim, komşularımızla kaynaşalım, toplumumuzla bütünleşelim.

Sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, yakınlarımızı tebriksiz bırakmayalım. Bayramlarını tebrik edelim. Mutluluklarını paylaşalım. Unutmayalım; onlara bir posta kadar, bir telefon kadar ve artık çoğumuz, bir mesaj kadar yakınız.

8- Komşularımıza gidelim. Bayramlarını tebrik edelim. Misâfirlerimize ikrâm edelim.

9- Bu gün dargınlıklar, kırgınlıklar, küskünlükler sırf Allah rızası için, sırf Resûlullah (asm) aşkı için son bulmalı.

10- Öfkemizi yutalım; kırılıp gücendiklerimize karşı onurumuzu, gururumuzu düşünmeyelim; haklılığımızı aramayalım. Allah rızası için!... Kucaklaşalım bu gün. Öfkemizi yenmek, hayatımızda sürekli uygulamamız gereken bir Sünnet-i Seniyyedir.

11- Hastalarımıza gidelim, kalbimizin en sıcak ilgisini götürelim onlara, Şâfî-i Hakîkî’den şifâ dileyelim. Hastaları ziyâret Sünnet-i Seniyyedir.

12- Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, öksüzleri, yetimleri unutmayalım.  

Teşrik Tekbirleri

13- Teşrik tekbirlerini bayram süresince her farz namazın ardında getirmeyi unutmayalım. Teşrik tekbirlerini getirirken, büyük olan Allah’ın nezdinde hepimizin eşit olduğunu; aramızdaki izâfî farklılıkların geçici ve imtihana dönük bulunduğunu; bugün bizden aşağıda bulunanların yerinde pekâlâ bizim de bulunabileceğimizi; binaenaleyh Allah katında en üstünlük vasfının ancak “takvâ” ile sağlanabileceğini; başka türlü bir üstünlüğün söz konusu olmadığını; takvânın da insanlara tevazû ile yaklaşmaktan başladığını aklımızın en müstesnâ köşesinden çıkarmayalım.

14- Bu mübarek günlerde, Müslümanların üzerinde yoğunlaşan fitnelerin, fesatların ve kan kokan oyunların bozulması ve bertaraf edilmesi için Allah’a dua edelim. 

Duadan başka sarılacak gücümüz var mı?

Dipnot:

1- K. Sitte, 17/5, s. 179

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