"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Mahşerde bize kim yol gösterir?

Süleyman KÖSMENE
16 Ağustos 2024, Cuma
Nazım Bey: “Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde geçen mahşerde diriliş keyfiyeti hakkındaki soru ve cevabı izah eder misiniz?”

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (ASM) NASIL BULACAĞIZ?

Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde mahşerle ilgili sorulan sorulardan birine Üstad Bedîüzzaman hazretlerinin verdiği bir cevap vardır ki, bütün dikkatimizi Kur’ân üzerinde yoğunlaştırıyor. Soru şöyledir: “Peygamber Efendimiz’i (asm) şefaat için nasıl bulacağız? Mahşerden sonra ulaşmamız gereken Cennet için bize kim yol gösterecek? Cennet ehlinin ve Cehennem ehlinin elbiseleri nasıl olacak?”  

Üstad Hazretleri bu soruları cevaplarken birçok âyetin ve hadisin de tefsîrini yapıyor. Buna göre, mahşerden sonra ulaşmamız gereken Cennet için bize Kur’ân yol gösterecektir. Ve Peygamber Efendimiz’i (asm) şefaat için inşallah Kur’ân’ın delâletiyle bulacağız. Zîrâ rehberimiz Kur’ân’dır. Kılâvuzumuz Kur’ân’dır. Kitâbımız Kur’ân’dır. Kur’ân, Kur’ân’ın nûru altına girenlere mahşerden sonra inşallah Cennet’e giden yolu gösterecektir. Çünkü Kur’ân kendisini mü’minler için büyük bir rehber ve yol gösterici ilan ediyor.1 

BENİ SIRAT ÜZERİNDE ARA

Bu yorumlara kuvvet veren âyet ve hadislerden birkaçına bakalım:  

“Elif lâm mîm. Şu yüce kitap ki, onda asla şüphe yoktur. O, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir.”2

Mahşerde şefaat için Resûlullah’ı (asm) nasıl bulacağımızı Enes bin Mâlik’ten (ra) dinleyelim:  “Resûlullah’tan (asm) kıyâmet gününde bana şefaat etmesini istedim. ‘Ederim.’ Buyurdu. “Yâ Resûlallah, sizi nerede arayayım?” dedim. “Beni ilk arayacağın zaman sırat üzerinde ara!” Buyurdu. “Şâyet sırat üzerinde sizi bulamazsam?” Dedim.  “O zaman beni amel terâzisinin yanında ara.” Buyurdu. “Terazinin yanında da sizi bulamazsam?” dedim. “O zaman beni havuzun yanında ara! Ben bu üç yerden şaşmam!” buyurdu.3

Dünyada hakikat rehberimiz olan Kur’ân’ın, âhirette Resûlullah’ın (asm) şefaati için ve Allah’ın mağfireti için bize inşallah yol göstereceğinden şüphe etmememiz gerekir. İşte Peygamber Efendimiz’in (asm) müjdeli haberleri: 

“Kur’ân şefaat edicidir. Şefaati kabul edilendir. Şereflidir. Tasdik edicidir. Kim onu rehber edinirse, O’nu Cennete götürür. Kim de onu arkasına atacak olursa, O’nu Cehenneme gönderir.”4

“Kıyamet günü Kur’ân’ın şefaat ettiği kimse kurtulur. Çünkü Kur’ân’ın şefaati Cehenneme girmeye manidir. O’ndan başkasının şefaati ise azabın vukuundan sonra kurtarıcıdır.”5

“Allah katında Kur’ân’dan daha fazîletli bir şefaatçi yoktur. Ne bir Peygamber, ne bir melek ve ne de O’ndan başkası!”6

KUR’ÂN İLE AMEL ETMEYİ NE ZANNEDİYORSUNUZ?

“Kim Kur’ân okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyâmet gününde onun annesine ve babasına ışığı dünyadaki güneş ışığından daha parlak ve daha güzel bir taç giydirilir. Kur’ân ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz?”7

“Kıyâmet günü Kur’ân gelir: “Yâ Rabbi! Bu Kur’ân ehlini süsle!” der. Hemen o kerâmet tâcını giyer. Sonra Kur’ân, “Yâ Rabbi! O’na nimetini artır!” der. O da kerâmet elbisesini giyer. Sonra Kur’ân: “Yâ Rabbi! Bundan râzı ol!” der. Allah ondan râzı olur. Sonra O’na: “Oku da yüksel!” denilir. Ve her âyette derecesi bir kat artırılır.”8

“Kur’ân, Allah’tan başka her şeyden fazîletlidir. Kur’ân’ın diğer kelâma olan üstünlüğü, Allah’ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir.”9

Anlıyoruz ki, biz Kur’ân’ı ne derece hayatımızda kendimize rehber edinirsek, dünyanın her türlü çıkmaz yollarında da, âhiretin her türlü sıkıntılarında da Kur’ân’ın o derece elimizden tutmasını kolaylaştırmış olacağız. 

Dipnotlar:

1 Mektûbât, s. 373, 2 Bakara Sûresi: 1,2, 3 Tirmizî, Kıyâmetin Sıfatı, 9, 4 Keşfü’l-Hafâ, 2/94, 5 Muhammed Mekkî, Nihâyetü’l-Kavli’l-Müfîd, 251, 6 İhyâ, 1/281, 7 Ebû Dâvud, 1/355, 8 Şerhu Sahihi’t_Tirmizî, 1/37, 9 Şerhu Sahihi’t-Tirmizî, 11/47

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de 625 bin çocuk okula gidemedi

    İsrail, sivilleri canlı kalkan yapıyor

    Bakana kim haddini bildirecek?

    “Millete rağmen siyaset”in sonu

    Enflasyon emeklileri silindir gibi ezdi

    38 milyon vatandaş icralık

    'İstibdadı kabul etmiyoruz'

    Bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi

    2025 tarım için çok daha zor olacak

    HGS ücretlerine yüzde 40 zam

    'M çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadı'

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM’de konuştu: ''Tüm Filistin yönetimi Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız''

    Sendikalardan ortak miting

    Gıda enflasyonunda zirveye devam

    Gazze'deki soykırımda 40 bini aşkın Filistinli katledildi

    Uzayda mahsur kaldılar

    Yüzlerce çocuk, hasta ve yaralı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle öldü

    Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletme 1 milyon lira ceza aldı
    📷

    Cami bahçesindeki 30 kaplumbağa 'Acıgöllü Kaplumbağa Terbiyecisi'ne emanet

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefetinin demokrasi problemi üzerine…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP ile 30’lu yıllara dönüş
    Genel

    “Millete rağmen siyaset”in sonu
    Genel

    Bakana kim haddini bildirecek?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Haydi anne-babalar şimdi de aşı-ı imân takvimi!
    Cevher İLHAN

    İktidarın transfer kumpası…
    Genel

    Enflasyon emeklileri silindir gibi ezdi
    Faruk ÇAKIR

    Dünyaya soru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Terör bizi bölemedi-bölemez-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.