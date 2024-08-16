Mahşerde bize kim yol gösterir?

Nazım Bey: “Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde geçen mahşerde diriliş keyfiyeti hakkındaki soru ve cevabı izah eder misiniz?”

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (ASM) NASIL BULACAĞIZ?

Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde mahşerle ilgili sorulan sorulardan birine Üstad Bedîüzzaman hazretlerinin verdiği bir cevap vardır ki, bütün dikkatimizi Kur’ân üzerinde yoğunlaştırıyor. Soru şöyledir: “Peygamber Efendimiz’i (asm) şefaat için nasıl bulacağız? Mahşerden sonra ulaşmamız gereken Cennet için bize kim yol gösterecek? Cennet ehlinin ve Cehennem ehlinin elbiseleri nasıl olacak?”

Üstad Hazretleri bu soruları cevaplarken birçok âyetin ve hadisin de tefsîrini yapıyor. Buna göre, mahşerden sonra ulaşmamız gereken Cennet için bize Kur’ân yol gösterecektir. Ve Peygamber Efendimiz’i (asm) şefaat için inşallah Kur’ân’ın delâletiyle bulacağız. Zîrâ rehberimiz Kur’ân’dır. Kılâvuzumuz Kur’ân’dır. Kitâbımız Kur’ân’dır. Kur’ân, Kur’ân’ın nûru altına girenlere mahşerden sonra inşallah Cennet’e giden yolu gösterecektir. Çünkü Kur’ân kendisini mü’minler için büyük bir rehber ve yol gösterici ilan ediyor.1

BENİ SIRAT ÜZERİNDE ARA

Bu yorumlara kuvvet veren âyet ve hadislerden birkaçına bakalım:

“Elif lâm mîm. Şu yüce kitap ki, onda asla şüphe yoktur. O, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir.”2

Mahşerde şefaat için Resûlullah’ı (asm) nasıl bulacağımızı Enes bin Mâlik’ten (ra) dinleyelim: “Resûlullah’tan (asm) kıyâmet gününde bana şefaat etmesini istedim. ‘Ederim.’ Buyurdu. “Yâ Resûlallah, sizi nerede arayayım?” dedim. “Beni ilk arayacağın zaman sırat üzerinde ara!” Buyurdu. “Şâyet sırat üzerinde sizi bulamazsam?” Dedim. “O zaman beni amel terâzisinin yanında ara.” Buyurdu. “Terazinin yanında da sizi bulamazsam?” dedim. “O zaman beni havuzun yanında ara! Ben bu üç yerden şaşmam!” buyurdu.3

Dünyada hakikat rehberimiz olan Kur’ân’ın, âhirette Resûlullah’ın (asm) şefaati için ve Allah’ın mağfireti için bize inşallah yol göstereceğinden şüphe etmememiz gerekir. İşte Peygamber Efendimiz’in (asm) müjdeli haberleri:

“Kur’ân şefaat edicidir. Şefaati kabul edilendir. Şereflidir. Tasdik edicidir. Kim onu rehber edinirse, O’nu Cennete götürür. Kim de onu arkasına atacak olursa, O’nu Cehenneme gönderir.”4

“Kıyamet günü Kur’ân’ın şefaat ettiği kimse kurtulur. Çünkü Kur’ân’ın şefaati Cehenneme girmeye manidir. O’ndan başkasının şefaati ise azabın vukuundan sonra kurtarıcıdır.”5

“Allah katında Kur’ân’dan daha fazîletli bir şefaatçi yoktur. Ne bir Peygamber, ne bir melek ve ne de O’ndan başkası!”6

KUR’ÂN İLE AMEL ETMEYİ NE ZANNEDİYORSUNUZ?

“Kim Kur’ân okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyâmet gününde onun annesine ve babasına ışığı dünyadaki güneş ışığından daha parlak ve daha güzel bir taç giydirilir. Kur’ân ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz?”7

“Kıyâmet günü Kur’ân gelir: “Yâ Rabbi! Bu Kur’ân ehlini süsle!” der. Hemen o kerâmet tâcını giyer. Sonra Kur’ân, “Yâ Rabbi! O’na nimetini artır!” der. O da kerâmet elbisesini giyer. Sonra Kur’ân: “Yâ Rabbi! Bundan râzı ol!” der. Allah ondan râzı olur. Sonra O’na: “Oku da yüksel!” denilir. Ve her âyette derecesi bir kat artırılır.”8

“Kur’ân, Allah’tan başka her şeyden fazîletlidir. Kur’ân’ın diğer kelâma olan üstünlüğü, Allah’ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir.”9

Anlıyoruz ki, biz Kur’ân’ı ne derece hayatımızda kendimize rehber edinirsek, dünyanın her türlü çıkmaz yollarında da, âhiretin her türlü sıkıntılarında da Kur’ân’ın o derece elimizden tutmasını kolaylaştırmış olacağız.

Dipnotlar:

1 Mektûbât, s. 373, 2 Bakara Sûresi: 1,2, 3 Tirmizî, Kıyâmetin Sıfatı, 9, 4 Keşfü’l-Hafâ, 2/94, 5 Muhammed Mekkî, Nihâyetü’l-Kavli’l-Müfîd, 251, 6 İhyâ, 1/281, 7 Ebû Dâvud, 1/355, 8 Şerhu Sahihi’t_Tirmizî, 1/37, 9 Şerhu Sahihi’t-Tirmizî, 11/47