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1 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Müekkel meleğiniz var mıdır?

Süleyman KÖSMENE
01 Ekim 2020, Perşembe
Mersin’den Muzaffer Durak: “Her şeyin bir müekkel meleği vardır diye inanıyoruz. İnsanın da bir müekkel meleği var mıdır?”

Müekkel Melekler

Müekkel melekler, yeryüzünde ve gökyüzünde işlerin Allah’ın emrettiği şekilde yapılmasından sorumlu meleklerdir. Bu meleklerin türleri eşyanın, maddenin ve materyalin türleri kadar çoktur. İbadetleri de bir o kadar çeşitlilik arz eder. Bu meleklerin işleri ibadetleridir.

Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm yeryüzü tarlasında ekilen varlıklara Allah’ın emriyle görevli müekkel meleklerinin reisi hükmündedir. Öte yandan Allah’ın emriyle, bütün hayvanların manevî çobanlarının reisi konumunda büyük bir müekkel meleği vardır.

Müekkel melekler canlıların ve cansızların fıtrî işlerini Allah’ın emirlerine göre düzenlerler, varlıkların zerrelerine kadar yaptıkları fıtrî tesbihatlarını melekût âleminde temsil ederler. 1

Meleklerin amele kısmının ibadetleri işlerindedir. Yeryüzünde ve gökyüzünde her nesne üzerinde o nesnenin görevlerini dakik şekilde yapmasında görevli meleklerin ibadetleri bu nesneler üzerindedir.

Bediüzzaman der ki: “Rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk’ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır.” 2

Gözetleyen ve Yazan Melekler

İnsanda görevli melekler gayet tabiî ki birden fazladır. İnsanın her mafsalında görevli melekler vardır. 

Kur’ân’ı dinleyelim:

* “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” 3

* “Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.” 4

* “Hatırla ki (insanın) hem sağında, hem solunda oturan, onun amellerini tesbit etmekte olan iki de (melek) vardır.” 5

* “Hâlbuki üzerinizde gözetleyici melekler var. Kiramen Kâtibîn var. Onlar yaptıklarınızı bilirler.” 6

* “Yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar.” 7

İnsan Meleklerle İç İçedir

* Hz. Osman (ra): “Ya Resulallah! Bir insan için ne kadar melek görevlendirilmiştir? diye sordu. Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını yazar. Bu melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin reisidir. Sen bir iyilik yaptığında, o buna on katı sevap yazar. Bir kötülük işlediğinde, solda bulunan, sağda bulunana, “Yazayım mı?” der. O da, “Hayır, bekle. Belki tevbe eder” der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, “Evet, artık yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah’ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor’’ der. Önünde ve arkanda iki melek daha var. 

Bunlar, Allah’ın: “Onun önünde ve arkasında, kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var” âyetinde bahsedilenlerdir. (Ra’d Sûresi: 11) Bir melek de, senin perçeminden tutmuştur. Sen, Rabbine itaat ettiğinde, seni yükseltir. Kibirlendiğinde seni zelil eder. İki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana söylediğin salâtu selâmları yazarlar. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri, yılanların, çıyanların girmesine engel olur. İki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. Bunlar, her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur.”

Resulullah Efendimiz (asm) buyurmuştur ki:

* “Allah (cc) her ana rahmine bir melek vazifelendirir.” 8

* “İnsana 360 melek nezaret eder ve insanı koruma altına alır.” 9

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 58. 2- Sözler, s. 393. 3- Ra’d Sûresi: 11. 4- Tarık Sûresi: 4. 5- Kaf Sûresi: 17. 6- İnfitar Sûresi: 10, 11, 12. 7- Zuhruf Sûresi: 80. 8- Buhari, Hayz, 17; Enbiya, 1; Kader 1; Müslim, Kader, 5. 9- Süyûti, ed-Dürrü’l-Mensur, 4/615. 

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