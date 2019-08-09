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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Tevriye, Arefe ve Bayram heyecanı

Süleyman KÖSMENE
09 Ağustos 2019, Cuma 00:05
Ali Bey: “Tevriye Günü ve Arefe Günü hakkında bilgi verir misiniz? O günlerin anlamı nedir? Neler yapılır?”

MİLYONLARCA “ALLAHÜ EKBER” SESLERİ

Hacılarımız Arafat ve hac heyecanındalar. Yeni misafirlerimiz var: Tevriye Günü, Arefe Günü, Kurban Bayramı günü ve geceleri…

Elini açan herkese affı, mağfireti, lütfu, ikramı, Rıza-i Bari’yi ve Cennet’i getiriyorlar.

Bu günlerde hacılar bundan dolayı gözyaşlarına boğuluyorlar ve milyonlarca Allahü ekber sesleri ile gözyaşlarını teskin ediyorlar. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, “bu günlerde âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla Allahu ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerreme’nin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. 1

BUGÜN TEVRİYE GÜNÜ  

Tevriye Günü Zilhicce’nin 8. Günü, Arefeden bir gün önceki gün, yani bu gün oluyor.

Malûm; Zilhiccenin 9. Günü Arefe; 10. günü ise Kurban Bayramı’dır.

Bu sene Tevriye Günü ile Cuma gününün aynı güne gelmesi ayrı bir rahmet eseridir.

Rivayete göre, Tevriye Günü’nde duâları arşa çıkan ve kabul edilen Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz, Arefe Günü’nde Arafat’ta buluştular.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Tevriye Günü oruç tutan ve günah işlemeyen Müslüman Cennete girer.” Tevriye Günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

TEVRİYEDEN SONRA, AREFE  

Tevriyeden sonraki gün, yani yarın günlerin en hayırlısı olan Arefe Günü’dür.

Arefe Günü hakkında Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki:

*  “Günlerin en faziletlisi Arefe Günü’dür. Faziletçe Cumaya benzer. Duâların en faziletlisi Arefe Günü yapılan duâdır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz, Lailahe illallahu vahdehü la şerike lehu. (Allah birdir, O’ndan başka ilah yoktur. O’nun şeriki yoktur.) sözüdür.” 2

* ”Allah, hiçbir günde, Arefe Günü’ndeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah, bu günde mahlûkata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: “Bunlar ne istiyorlar?” der. 3

Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye Gecesi, Arefe Gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

AREFE GÜNÜ’NÜN FAZİLETİNDEN İSTİFADE ETMEK İÇİN  

1- Teşrik tekbirleri getirmek vaciptir. Arefe Günü sabah namazından itibaren her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirilir. (Teşrik tekbirlerine Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe kadar devam edilir.) Unutulursa hatırlandığı an kaza edilir.

2- Oruç tutmak. Esasen Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sünnet olmakla beraber, özellikle Tevriye Günü ve arkasından Arefe Günü tutulan orucun sevabı zirveye yükseliyor. 

Peygamber Efendimiz’e (asm) Arefe Günü tutulan orucun fazileti sorulduğunda şöyle buyurdu: “Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur.” 4

3- Arefe Günü ve gecesini ibadetle geçirmek ve günahlardan uzak kalmak.

4- Arefe Günü çok duâ ve istiğfar etmek.

BİN İHLÂS-I ŞERİF  

5- Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumak çok faziletlidir. Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okuyarak duâ edenin duâsının kabul olacağı ve günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumayı önemle tavsiye eden Bediüzzaman Hazretleri, bunun bir gün öncesinden (Tevriye Günü) beş yüz, Arefe Günü de beş yüz olarak da okunabileceğini hatırlatıyor. 5 İşlerimiz yoğunsa dikkate alınabilecek bir tedbirdir.

Tevriye Günü’nüzü, Arefe Günü’nüzü ve Bayram Günü’nüzü tebrik ederim. 

Siz okuyucularıma, ülkemize ve âlem-i İslâm’a ağız tadıyla bir bayram dilerim.

Dipnotlar:

 1- Bediüzzaman, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 131.

 2- Muvatta, Hacc 246.

 3- Müslim, Hacc 436.

 4- Müslim, Sıyâm 196, 197. 

 5- Bediüzzaman, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 266.

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