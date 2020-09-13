Gazetemizde yayımlanan ‘Yıllardır beklediniz’ ‘Beklediğinize değdi’ ‘Her bütçeye uygun’ ‘Herkes okusun diye’ ‘7’den 70’e herkes için’ başlıklı mini duyurular kalpleri heyecanla doldurmuştu.

Yeni Asya Neşriyat tarafından ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanya fiyatıyla 750 TL yerine sadece 480 TL ile satışa sunulduğunun duyurulması heyecanları sevince çevirdi. İlk günden itibaren okuyuculardan yoğun ilgi görmeye başlayan kampanyaya ilgi ve alaka artarak devam ediyor. Okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com adresinden veya 0545 599 54 92 telefon numarasından siparişlerini verebilirler. İstanbul – Yeni Asya

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