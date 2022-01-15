Bir Hürriyet Manifestosu

“TESETTÜR ESARETTİR!” HEZEYANININ TERSİNE KUR’ÂN’IN TESETTÜR EMRİ FITRîDİR

Tesettür en basit anlamıyla “örtünmek” demek; zıttı ise açık saçıklık (müstehcenlik)...Fakat söz konusu kavramın bu basit mânâsından öte bütün mevcudatı kapsayan bir hakikat olduğu ise üstünde biraz durulunca ancak anlaşılabilir.

Bidayetinden beri “kadın” meselelerinekafa yoran gazeteci-yazar Yasemin Güleçyüz, “tesettür” konusunuhemen hemen her yönüyle ele aldığı “Örtünmek Hürriyettir” adlı kitabının daha ilk sayfalarında işte bu “varlık âleminde tesettür hakikati”ne dikkat çekiyor. Şöyle ki:

“Örtünme hakikati yaşadığımız âlemin her tarafını kuşatır. Rabbimizin ‘Settar’ isminin yansımasıdır. Her esma-i İlâhî gibi ‘Settar’ ismini de sonsuza uzanan şekliyle mahlûkat üzerinde görmek mümkündür. ‘Settar’ isminin gereği olarak tesettür hakikati bitkilerin kendilerine haskabuklarından hayvanların derilerine, gezegenlerin atmosferlerinden hücreler âlemine varıncaya kadarzerrelerden güneşlere bütün varlık âlemini kuşatır, örter, gizler, korur... Tesettür, kâinatın inkâr edilemeyen bir gerçeğidir.”

Yazar “tesettür” konusunu kitabında 21 bölüm hâlinde, âdeta ilmek ilmek“örüyor.” (Elimizdeki nüsha Ekim 2015 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 288 sayfa.)

İşte bazı bölüm başlıkları: * “Tesettür Risalesi” üzerine*Kur’ân’ın tesettür emri fıtrîdir, ilmîdir, aklîdir * “Tesettür Risalesi” hakkında ne söylediler? *Tesettür modası-defileler *Çalışma hayatı ve tesettür *Kur’ân’dan kıssalar * “Lemaat”taki Tesettür Risalesinin özü * “Tesettür Risalesi” mahkemelerde! *Zaman tünelinde “tesettür” meselesi *Cumhuriyetin idealkadınları(!) * Tesettür yeniden keşfedilirken *Tesettüre yeni başlayanlara...

Kitabın “takdim” yazısında haklı olarak Bediüzzaman Said Nursî’ninmevzuyla alâkalı gayreti hatırlatılıyor. Yazıda “Bediüzzaman’ın‘tesettür’ konusunu ele alan müstakil bir risale [Yirmi Dördüncü Lem’a] kaleme aldığı” belirtilirken “bu eserle Bediüzzaman’ın aynı zamanda, açık saçıklığı yaygınlaştırmaya çalışan komitelerin maksatlarını ortaya koyduğu, kadınları tesettür karşıtı ifsat şebekelerine karşı ikaz ettiği” kaydediliyor.

“Ön söz” mahiyetindeki “giriş” yazısında ise yazar şunları söylüyor:

“‘Müzik, sinema, defile, reklâm, magazin’ dünyasının vazgeçilmez öğesi durumunda kadın. (...) ‘Hayâ’ duygusunun giderek aşındığı (...) tablo içinde aile yapısı zedeleniyor, kadına yönelik suçlarda hızlı bir artış görülüyor. Cinsel suçlardaki artış ‘Tesettür esarettir!’ diyerek Kur’ân’ın tesettür emrine muhalefet eden sefih medenîlerin hayâsız yüzlerine vurulan şiddetli bir tokat değil mi sizce de?”

KAPAK YAZISI:

“Risale-i Nur Külliyatı’ndan ‘Tesettür Risalesi’nde Bediüzzaman Said Nursî, tesettür gerçeğini kadınlar için ‘fıtrî bir hakikat,’ yani ‘yaradılışlarının gereği’ olarak ele alır.

“‘Tesettür Risalesi’nin bir şerhi’ olarak değerlendirilebilecek bu eserinde Yasemin Güleçyüz, tesettür gerçeğinin insanlık ve İslâm tarihî içindeki seyrini inceliyor. Yazar, örtünmenin ‘fıtratın gereği’ olduğunu, kadınların ancak tesettürle rahat edebileceklerini ve gerçek hürriyeti onunla tadabileceklerini Kur’ân, Hadîs ve Tesettür Risalesi ışığında yaptığı tahlillerle ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak işliyor.

“Kadının aile ve toplum hayatındaki rolüne, tesettür-moda denklemine de işaret eden Güleçyüz, son bölümdeyse ihtida edip tesettürü seçen hanımların çarpıcı açıklamalarına yer veriyor...”

Editör: ORHAN GÜLER