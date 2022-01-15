"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Bir Hürriyet Manifestosu

15 Ocak 2022, Cumartesi
“TESETTÜR ESARETTİR!” HEZEYANININ TERSİNE KUR’ÂN’IN TESETTÜR EMRİ FITRîDİR

Tesettür en basit anlamıyla “örtünmek” demek; zıttı ise açık saçıklık (müstehcenlik)...Fakat söz konusu kavramın bu basit mânâsından öte bütün mevcudatı kapsayan bir hakikat olduğu ise üstünde biraz durulunca ancak anlaşılabilir. 

Bidayetinden beri “kadın” meselelerinekafa yoran gazeteci-yazar Yasemin Güleçyüz, “tesettür” konusunuhemen hemen her yönüyle ele aldığı “Örtünmek Hürriyettir” adlı kitabının daha ilk sayfalarında işte bu “varlık âleminde tesettür hakikati”ne dikkat çekiyor. Şöyle ki: 

“Örtünme hakikati yaşadığımız âlemin her tarafını kuşatır. Rabbimizin ‘Settar’ isminin yansımasıdır. Her esma-i İlâhî gibi ‘Settar’ ismini de sonsuza uzanan şekliyle mahlûkat üzerinde görmek mümkündür. ‘Settar’ isminin gereği olarak tesettür hakikati bitkilerin kendilerine haskabuklarından hayvanların derilerine, gezegenlerin atmosferlerinden hücreler âlemine varıncaya kadarzerrelerden güneşlere bütün varlık âlemini kuşatır, örter, gizler, korur... Tesettür, kâinatın inkâr edilemeyen bir gerçeğidir.”

Yazar “tesettür” konusunu kitabında 21 bölüm hâlinde, âdeta ilmek ilmek“örüyor.” (Elimizdeki nüsha Ekim 2015 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 288 sayfa.) 

İşte bazı bölüm başlıkları: * “Tesettür Risalesi” üzerine*Kur’ân’ın tesettür emri fıtrîdir, ilmîdir, aklîdir * “Tesettür Risalesi” hakkında ne söylediler? *Tesettür modası-defileler *Çalışma hayatı ve tesettür *Kur’ân’dan kıssalar * “Lemaat”taki Tesettür Risalesinin özü * “Tesettür Risalesi” mahkemelerde! *Zaman tünelinde “tesettür” meselesi *Cumhuriyetin idealkadınları(!) * Tesettür yeniden keşfedilirken *Tesettüre yeni başlayanlara...

Kitabın “takdim” yazısında haklı olarak Bediüzzaman Said Nursî’ninmevzuyla alâkalı gayreti hatırlatılıyor. Yazıda “Bediüzzaman’ın‘tesettür’ konusunu ele alan müstakil bir risale [Yirmi Dördüncü Lem’a] kaleme aldığı” belirtilirken “bu eserle Bediüzzaman’ın aynı zamanda, açık saçıklığı yaygınlaştırmaya çalışan komitelerin maksatlarını ortaya koyduğu, kadınları tesettür karşıtı ifsat şebekelerine karşı ikaz ettiği” kaydediliyor.

 “Ön söz” mahiyetindeki “giriş” yazısında ise yazar şunları söylüyor: 

 “‘Müzik, sinema, defile, reklâm, magazin’ dünyasının vazgeçilmez öğesi durumunda kadın. (...) ‘Hayâ’ duygusunun giderek aşındığı (...) tablo içinde aile yapısı zedeleniyor, kadına yönelik suçlarda hızlı bir artış görülüyor. Cinsel suçlardaki artış ‘Tesettür esarettir!’ diyerek Kur’ân’ın tesettür emrine muhalefet eden sefih medenîlerin hayâsız yüzlerine vurulan şiddetli bir tokat değil mi sizce de?”

KAPAK YAZISI:

“Risale-i Nur Külliyatı’ndan ‘Tesettür Risalesi’nde Bediüzzaman Said Nursî, tesettür gerçeğini kadınlar için ‘fıtrî bir hakikat,’ yani ‘yaradılışlarının gereği’ olarak ele alır.

“‘Tesettür Risalesi’nin bir şerhi’ olarak değerlendirilebilecek bu eserinde Yasemin Güleçyüz, tesettür gerçeğinin insanlık ve İslâm tarihî içindeki seyrini inceliyor. Yazar, örtünmenin ‘fıtratın gereği’ olduğunu, kadınların ancak tesettürle rahat edebileceklerini ve gerçek hürriyeti onunla tadabileceklerini Kur’ân, Hadîs ve Tesettür Risalesi ışığında yaptığı tahlillerle ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak işliyor. 

“Kadının aile ve toplum hayatındaki rolüne, tesettür-moda denklemine de işaret eden Güleçyüz, son bölümdeyse ihtida edip tesettürü seçen hanımların çarpıcı açıklamalarına yer veriyor...”

Editör: ORHAN GÜLER

 

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    30 yılın emeği bu eserlerde

    Yıkıl(a)mayan son kale

    ABD'de Müslümanlara İsrail destekli casusluk

    İslam'ı kabul edişlerinin 1100. yılı

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    Bediüzzaman’ın Müdafaaları konuşuluyor

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı

    EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor

    Somalı aileler 8 yıldır tazminat bekliyor

    Online eğitimde nelere dikkat edilmeli?

    İnşaat maliyetlerinde rekor artış

    Çiftçinin yeni derdi elektrik faturası

    Yayıncılar zorda

    Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

    Güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber paylaşıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı: 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

    Beşiktaş'ı rahatlatan galibiyet

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    Faruk ÇAKIR

    Hep hukuk, hep adalet
    Genel

    Faizdeki artış durdurulamıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi
    Genel

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.