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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yeni Asya Neşriyat’tan dört dörtlük kampanya

21 Nisan 2021, Çarşamba
Yeni Asya Neşriyat dua ayını Ramazan kampanyasıyla taçlandırıyor.

Yeni Asya Neşriyat, duâ ve tefekkür ayı Ramazan’ı muteber hadis külliyatı Camiüs-Sağir ile Bediüzzaman Said Nursî’nin tanzim ettiği duâ ve münacaat hazineleri mealli büyük Cevşen ve mealli tesbihatla karşıladı.

Büyük İslâm âlimi Celâleddin Suyutî tarafından derlenen Feyzü’l Kadir esas alınarak hazırlanan 3 ciltlik tercüme ve şerh çalışması olan Camiüs-Sağir en muteber hadis kaynakları arasında sayılıyor. Yeni Asya Neşriyat tarafından baştan başa yeniden gözden geçirilerek yeni bir tasarımla basılan hadis külliyatında iman, ibadet, ahlâk, fazilet ve sosyal hayatla ilgili yaklaşık 5000 hadis-i şerif yer alıyor.

3 farklı kapak tasarımı

Yeni Asya Neşriyat Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın’ın verdiği bilgiye göre Camiüs-Sağir ayvori kâğıda iki renkli olarak lüks baskı teknikleri ile basıldı. Sert sıvama kapak, termo deri sıcak baskı ve yaldızlı olarak 3 farklı kapak tasarımı ile satışa sunuldu.  Çanta boy mealli tesbihat ve mealli Cevşen de aynı şekilde yeni baştan gözden geçirildi, sayfa tasarımı yenilendi. Ayvori kâğıda iki renkli olarak basıldı. Fihristli olarak hazırlanan eserlerin kapakları termo deri sıcak baskı olarak tasarlandı. Bu kıymetli eserler, gazetemizde ve sosyal medyada duyuruları yapılan Ramazan ayına özel bir kampanya ile okuyucuların istifadesine sunuldu.

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HABER: LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Etiketler: yeni asya neşriyat, cesim aydın, hadis külliyatı, kitap
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