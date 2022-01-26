Bir hikmet dersi: İktisat Risalesi

İktisat kelimesinin kökü Arapçadaki “kasd” mastarına dayanır. İktisatlı insan aşırı uçlardan uzak, dengeli, her şeyi hikmet ve adaletle yapan insandır.

Rabbimizin varlık âlemindeki tasarrufu, icraatı; iktisad ve israfsızlık, hikmet ve adalet üzerinedir. Vücudumuzdaki hücrelerden gezegenlere kadar her şey düzen ve intizamla hareket eder. İnsan da bu ahengi ve dengeyi bozmamalıdır. Rabbimiz insanın da hikmet sırrına uygun hareket etmesini ister.

ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ

Bediüzzaman Hazretleri’nin telif ettiği İktisat Risalesi, Risale-i Nur Külliyatı içindeki Lem’alar kitabında 19. Lem’a olarak yer alır. İhlâs Risaleleri ile (20-21. Lem’alar) komşudur.

Sadece bu sıralamadan bile Bediüzzaman’ın iktisat-ihlâs ilişkisine dikkat etmemizi istediğini söyleyebiliriz. İktisat ve ihlâs birbiri ile bağlantılı kavramlardır. “İktisatsızlık beraberinde getirdiği tahribat, israf ve geçim sıkıntısı ile ihlâsı da etkiler” desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. İsraf etmek neticeleriyle ihlâsın zedelenmesine yol açabilir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazılan bu eser “iktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığı” tevafuklarla doludur. “Yedi Nükte”den meydana gelir. “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz” (Araf Sûresi, 31.) âyet-i kerîmesinin izahıdır. Rabbimiz iktisadı emredip israfı yasaklayan bu âyetle insanlığa hikmet dersi vermektedir.

Allah iktisadı emreder, muktesitlerin yardımcısıdır, onları sever. Kişi, Allah’tan yardım istiyor ve bekliyorsa, varoluş maksadının hikmetlerine uygun şekilde eldeki imkânlarını adaletle kullanmayı, kısaca iktisadı öğrenmelidir.

İKTİSAT-DÜZEN-HİKMET

Felsefenin dinsiz esasları üzerine kurulmuş kapitalizm kuvveti hak olarak görüp, sömürmeyi esas aldığından toplum hayatında zengin ile fakir arasında derin uçurumlar meydana gelmiştir. Maddeci anlayış faiz, bankacılık, finans sektörleriyle insanı, hazların esaretine, tembelliğe ve fakirliğe itmektedir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, katliâmlar, savaşlar, fuhuş, ahlâksızlık, aile faciaları materyalist Batı medeniyetinin kaçınılmaz sonuçlarıdır.

AHİR ZAMAN BELİRTİSİ

İsraf etmek hadislerde ahirzaman işaretlerinden biri olarak zikredilir. Sadece reklâmcılık sektörü gözlemlendiğinde bile insanların zayıf noktalarından nasıl istifade edilip tüketimi arttırmak için ne kadar yoğun şekilde çalışıldığı görülebilir.

HÜLÂSA

İslâm varlık âlemi ile ahengi sağlayan barış, refah, yardımlaşma, huzur, kardeşlik, adalet üzerine kurulu “insaniyet-i kübra” dinidir yani bütün insanî değerlerin menbaıdır. İslâm medeniyeti şefkat medeniyetidir. İslâm’ın özünden uzaklaşmak insanî değerlerden de uzaklaşmaktır.

Yaşadığımız günler buna şahittir.

Böyle bir ortamda Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ölçülerinden başka sığınacak bir yer de yoktur!

(Bizim Aile Dergisi Ocak 2022 sayısından alınmıştır)