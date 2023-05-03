Bursa’da zaman ve Bediüzzaman mevlidi

30 Nisan 2023 Pazar günü Bursa Ulu Camide başta Peygamberimiz (asm) diğer peygamberler, sahabeler, evliyalar, şehitler ve bütün ehli iman özellikle de Bediüzzaman Said Nursi adına düzenlenen programda Kur’an ve mevlid okutuldu.

Çevre iller ve Bursalıların yoğun bir katılımı vardı. Cami içinde tanışıp sohbet ettiğimiz bir hanım “Sanki Kadir Gecesi cemaati. Hiç böyle bir kalabalık görmemiştim” diyince kendisine Bediüzzaman’ı telif ettiği eserleri anlatmaya çalıştım. Dikkatle dinledi.

MEVLİD YAZARI SÜLEYMAN ÇELEBİ

Doğrusu tarih ve tabiatın iç içe geçtiği Bursa’da medfun Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi’nin (1351-1422) ruhunun gerçekleştirilen hizmetle bir kez daha şad olduğunu düşünüyorum. O, Bursa’da Ulu Cami imamlığı yapmış, mevlidlerin ilkini ve en meşhurunu yazmıştır. Peygamber sevgisi temeli üzerinden Türkçe kaleme alınan eser halk tarafından o kadar sevilmiştir ki, yüzyıllar öncesinden günümüze yeni doğan bebek kutlamaları, ölümler, düğünlerde okunur olmuştur. Halk dirisine de ölüsüne de mevlid okutarak bu satırlarda teselli bulmuş ya da sevincini ifade etmiştir.

BURSA ULU CAMİİ

İslam dünyasının beş büyük mabedinden biridir. Mekke’de Mescid-i Haram, Medine’de Mescid-i Nebevi, Kudüs’te Mescid-i Aksa, Şam’da Emevi Camii ve Bursa’da Ulu Cami (Diyarbakır Ulu Camiini de bunlara eklememek mümkün mü?)

Ünlü seyyahı Evliya Çelebi Ulu Cami’ye “Bursa’nın Ayasofyası” der...

Cami adeta Hat Müzesi gibidir. 87’si sabit olmak üzere 132 hat levhası yer alır.

Kur’an’daki ayet sayısı olan 6666 parçadan meydana gelen Cami minberinde güneş sistemi ve galaksiler işlenmiştir. Dünya, Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gezegenleri minberde yer alır. (Kaynak:www.risingcity.com.tr)

Cami içinde hiçbir camide görülmeyen boyutta fıskiye ve havuz ise ayrı bir güzelliktir.

BURSA ŞEFKAT KAHRAMANLARI

Misafirlere ikram etmek üzere düzenlenen gıda kermesi belli ki, iyi bir planlama ve iş bölümünün eseriydi. Maharetli ellerle birleşince herşey cennet taamı gibi olmuştu. Kardeşlerimizi orada olduğu gibi bu satırlarda da tebrik ediyoruz. Üstadımızın son şahitlerin diliyle Bursalı hanımlarla ilgili müjdelerini de bu vesileyle aktaralım: Mehmed Nuri Güleç, Bediüzzaman’ın Bursa’dan arabayla geçerken tarlalarda çalışan mesture hanımları görünce: “Bursa’nın İslâmiyet gömleği yırtılmadı” dediğini aktarır. Ali Çakmak da Bediüzzaman’ın şu ifadelerini anlatır: “Bursa kadınları bid’alardan mahfuz kalmıştır” (Kaynak: Sorularla Risale-i Nur sitesi)

BİR ŞİİR

Mevliddeki atmosfer hassas yüreklere de ilham oldu. İsparta’dan şefkat kahramanı Nurten Yanmaz ablamız duygularını şöyle dizelerle ifade etti:

“Bugün Ulu Camii bahçesinde

Hu huulara karıştı tekbirler

Yediden yetmişe toplanmıştı mü’minler

Korkarak incitmekten, kanat çırpmadı kuşlar

Gıpta ile seyretti melekler.

Zamanlarda uhuvvet

Kalplerde muhabbet

Dönmeye çekindi felekler.

Bir dahaki sefere diyerek

Vedalaştı yürekler.”

HÜLASA

Pazar sabahı İstanbul Vezneciler’de başlayıp akşam yine orada noktalanan seyahatimizde İstanbul Meşvereti Sosyal Komisyonuna da teşekkür ediyoruz. Yol boyunca çok zengin bir repertuar vardı: İlahiler, marşlar, aşirler, risaleden kısa dersler, Bursa ile ilgili tarih, tabiat bilgileri, çeşitli ikramlar…

Faaliyette gerçekten muazzam bir lezzet var.