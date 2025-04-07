18. Risale-i Nur Kongresi

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü'nün ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar sunduğu geleneksel Risale-i Nur Kongresi, bu yıl on sekizinci defa kapılarını açmaya hazırlanıyor.

12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan bu kıymetli faaliyetin ana başlığı "Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi: En Büyük Hakikat İman" olarak belirlendi. İki gün sürecek kongre boyunca günümüzün karmaşık ve çetrefilli konularına, tebliğler sunulacak, çözüm arayışları masaya yatırılacak.

Çağımızın getirdiği karmaşık ilişkiler ve iletişim problemleri, ferdî ve toplumsal seviyede derin izler bırakıyor. Anlam arayışı, kimlik bunalımları, ahlâkî erozyon, sosyal adaletsizlikler, küresel çatışmalar ve çevre sorunları gibi pek çok problem, insanlığın ortak geleceğini tehdit ediyor. Buradan hareketle, Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü, en temel ve kuşatıcı hakikat olan imanın, bu problemlerin çözümünde nasıl bir yol gösterici olabileceğini, Risale-i Nur ölçüleri ışığında derinlemesine ele almayı hedefliyor.

Kongrenin ilk günü olan 12 Nisan 2025 Cumartesi, ilim ve fikir dünyasının saygın isimlerini bir araya getirecek yoğun bir akademik programa ev sahipliği yapacak. Alanında söz sahibi 80'i aşkın akademisyen ve araştırmacı, imanın hakikatini, hayatımızdaki vazgeçilmez önemini ve beşerî problemlerin çözümündeki potansiyelini farklı boyutlarıyla masaya yatıracaklar. İmanın, dünya barışı, huzuru ve saadeti için yegâne anahtar olduğu gerçeği, hazırlanan zengin muhtevalı bildirilerle 6 ayrı masada etraflıca değerlendirilecek.

Kongre bünyesinde oluşturulan masa başlıkları, imanın hayatın farklı alanlarıyla olan derin ve organik bağını gözler önüne seriyor:

- 1. MASA-İMAN VE FITRAT: İnsanın doğuştan gelen inanç eğilimi ve imanın bu fıtrî ihtiyaçla olan uyumu ele alınacak.

- 2. MASA-İMAN VE GENÇLİK: Genç neslin karşılaştığı problemler ve imanın bu problemlere karşı sunabileceği manevî destek ve rehberlik irdelenecek.

- 3. MASA-İMAN VE İNSANİYET İLE HAYAT: İmanın, insan olmanın manası, değeri ve hayatın gayesi üzerindeki derin etkileri incelenecek.

- 4. MASA-İMAN VE TEVHİD: Tevhid hakikatinin ifade ettiği genel anlam çerçevesi, İman Tevhid ilişkisi gibi tevhidin farklı boyutları ve bunun ferdî ve toplumsal hayata yansımaları değerlendirilecek.

- 5. MASA-İMAN İLE ALAKALI SIK SORULAN SORULAR: Günümüz insanının cevap aradığı Allah’ın varlığı ve birliği, öldükten sonra diriliş, ölüm ve sonrası, ahiretin varlığı, Allah’ın adaleti, cennet ve cehennemin varlığı, insanın mahiyeti ve yaradılış gayesi, nübüvvet ve peygamberlik müessesesinin gerekliliği gibi konulara cevaplar aranacak.

- 6. MASA-HANIMLAR MASASI: Kadınların iman hakikatlerine bakışı, aile ve toplumdaki rolleri ve karşılaştıkları özel problemlere imanın sunduğu çözümler özel bir başlık altında ele alınacak.

Gün boyu sürecek olan masa çalışmalarında, sunulan bildiriler titizlikle değerlendirilecek, verimli tartışmalar gerçekleştirilecek ve ortaya çıkan fikir birliği doğrultusunda ortak bir deklarasyon metni hazırlanacak. Bu önemli deklarasyonun maddeleri, kongrenin ikinci günü olan 13 Nisan 2025 Pazar günü Altındağ Belediyesi ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan panel programımızda kamuoyuyla paylaşılacak.

Aynı ana tema etrafında şekillenecek olan panelimizde ise, alanında uzman kıymetli panelistlerimiz konuyu kendi bakış açılarıyla derinlemesine tahlil edecekler.

Açış konuşmasını Yeni Asya A.Ş.Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik'in yapacağı panel Prof. Dr. Sedat Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde; Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Prof. Dr. İlyas Üzüm yapacakları ilgi çekici sunumlarla, iman hakikatinin günümüz problemlerine sunduğu çözüm önerilerini daha geniş bir perspektifle ele alacaklar.

Kongrenin deklarasyonları gazetemizde yayınlacak. Tebliğler ise Köprü dergisinde biraraya getirilecek.

Yeni Asya ailesi olarak, bu önemli kongrenin; iman hakikatlerinin anlaşılmasına, günümüz problemlerine Kur'ân, sünnet ve Risale-i Nur ışığında çözümler üretmesine ve toplumsal huzurun tesisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tüm okuyucularımızı, gazetemizde de duyuruları yapılan bu değerli ilim ve fikir platformuna davet ediyor, bilgi ve hikmetle donanacağımız bereketli bir kongre geçirmeyi temenni ediyoruz.

Hepinize bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.