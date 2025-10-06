"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Faaliyetlerimiz şevk verdi

06 Ekim 2025, Pazartesi
Geçtiğimiz hafta sonu, Yeni Asya camiası için oldukça verimli ve yoğun geçti.

Bir yandan Isparta’daki mevlid programımız büyük bir heyecanla gerçekleştirilirken, diğer yandan Filistin panelimiz gündemdeki önemli bir konunun görüşülmesine vesile oldu.

Bu faaliyetler, camiamızın dinamizmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Japon Takahashi misafirimizdi

Filistin panelimizde misafir konuşmacı olan Japon Prof. Dr. Saul J. Takahashi’nin sunumunda önemli mesajlar verdi. Takahashi 2009-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nde Filistin Temsilciliği Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Batı Şeria ve Gazze’yi ziyaret ederek insan hakları ihlâllerini yerinde belgeledi, Filistin Devleti ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak destek çalışmalarına öncülük etti. 

Takahashi, konuşmasında uluslararası sistemin çelişkilerine temas etti: Ukrayna’daki çatışmaya gösterilen hızlı ve kararlı tepkiyle kıyaslandığında, Gazze’deki duruma yönelik tutumun bariz bir ikiyüzlülük ve çifte standart taşıdığını vurguladı. 

ABD’nin İsrail’in suç ortağı olduğunu belirten Takahashi, Bazı Avrupa ülkelerinin de bu politikaya destek verdiğini belirtti. Bu çifte standardın, mevcut uluslararası düzenin çöküşünü hızlandırdığını ve daha adil, kapsayıcı bir sistemin kurulması gerektiğini savundu.

Panelistimiz, devlet merkezli yapının aşılması ve küresel adaleti ön planda tutan yeni bir düzenin gerekliliğini güçlü argümanlarla ifade etti. Panel, Filistin meselesine dair farkındalığı arttıran önemli bir etkinlik oldu. Panelistlerin değerli sunumları gazetemizde özetler halinde yayınlandı. Sayın Takahashi’yle yapılan özel mülâkat da önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bu mülâkatı ve paneli Yeni Asya TV’den takip edebilirsiniz (https://www.youtube.com/ shorts/m6cQrahD16Q).

Fuarlar devam ediyor

Neşriyatımız açısından; ilânat vazifesi görüp, mesajlarımızın yayılmasında önemli bir rol oynayan fuarlar, okuyucularıyla yazarlar arasında köprü kuruyor, özellikle de Risale-i Nur başta olmak üzere temel eserlerin yeni nesillere tanıtılmasına vesile oluyor. Yeni Asya Neşriyat olarak, fuarlara katılmakla hem yayınlarımızı geniş kitlelere ulaştırıyor, hem de camiamızın mesajını daha etkili bir şekilde paylaşıyoruz. 

2025-2026 fuar sezonu kapsamında, Yeni Asya Neşriyat katılımı kesinleşen şu fuarlarda yer alacak: 

Uşak 1. Kitap Fuarı (26 Eylül–5 Ekim), Samsun TÜYAP Karadeniz 10. Kitap Fuarı (27 Eylül–5 Ekim). Bu fuarlar geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla kapandı. 

Ankara 22. Kitap Fuarı (3–12 Ekim), Kocaeli 15. Kitap Fuarı (4–12 Ekim) bu hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak 

İzmir 6. Kitap Fuarı (17–26 Ekim), Şanlıurfa Kitap Fuarı (21–30 Kasım), CNR 10. Mersin Fuarı (22-30 Kasım) tarihleri arasında açılacak.

Fuarlarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet etme ve söyleşi imkânı bulacaklar. Gazetemizde yayınlanan fuar ilânlarında detayları bulabilirsiniz.

Temsilciler Toplantımız 1 Kasım’da

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Sonbahar 2025 dönemi toplantımız, 1 Kasım’da İstanbul Güneşli tesislerimizde yapılacak. Bu buluşmada, son altı aylık faaliyetlerimiz detaylı bir şekilde değerlendirilecek, gelecek dönem hedeflerimiz masaya yatırılacak.

Temsilciliklerimize teşekkürler

Bu vesileyle, mevlid programımızın başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen Isparta temsilciliğimize, Filistin panelimize ev sahipliği yapan Konya temsilciliğimize ve fuar organizasyonlarında büyük gayret sarf eden Uşak, Samsun, Ankara, Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa ile Mersin mahal ve temsilcilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yeni Asya’nın aynı anda birden fazla organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösteren faaliyetlerimize aynı heyecan ve gayretle devam edeceğiz inşallah..

Hayırlı haftalar diliyoruz.

