56. şeref yılımız

“Risale-i Nur’un naşir-i efkârı” olma idealiyle, 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursî’nin “Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir hâlâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim” ifadelerinde kendisini bulan arzunun hayata geçmiş halidir.

Bediüzzaman’ın gazetelere ve gazetecilere yüklediği misyonu bugün Yeni Asya üstlenmiş, onun tarihe not düştüğü gazetecilik prensipleri Yeni Asya’yla devam etmektedir. Risale-i Nur’un medyadaki dili olmayı bir görev addeden Nur talebeleri, bu ulvî vazifeyi Yeni Asya ile müşahhas hale getirmişlerdir.

Devrin önde gelen gazetelerinde neşredilen makaleleriyle dinî, siyasî ve içtimaî hayata yön veren Bediüzzaman, hayatının Eski Said safhasında serdettiği fikirleri her zaman sahiplenmiş, “Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikta nihayet derecede musırrım” demişti.

“Ey gazeteciler! Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli..” diyerek de gazeteciler için her daim bir ders mahiyetindeki şu prensipleri sıralamıştı:

* İman ve Kur’ân hakikatlerini insanlığa ulaştırmak.

* İslâmî terbiyeyi şiar edinmek.

* Kamuoyunu doğru yönlendirmek.

* Temel hedefi i’lâ-i kelimetullah olmak.

* Tarafsız, doğru, dengeli ve adil bir gazetecilik…

* Bu vatan ve milletin hissiyatına, temel değerlerine uygun yayın yapmak.

Üstad sonrası ise Zübeyir Gündüzalp Ağabey, zihinlere kazınan “Gazete bizim için âdetâ günlük bir lâhika mektubudur” sözüyle, gazetenin ehemmiyetini ve ittihadımızı sağlamada önemli bir vasıta olduğunu vurgulamış, Yeni Asya’nın yayın hayatına atılmasında büyük rol oynamıştı. Meşveretle kurulan, ismi istişare ile konulan Yeni Asya’nın yayın esasları da Üstadın vaz ettiği prensipler ışığında meşveretle belirlenmişti.

Yayın hayatı boyunca “Asya’nın miftahı meşveret ve şûrâdır” serlevhasını alem edinen Yeni Asya, basın dünyasındaki güzide yerini hep korudu.

Mehmet Kutlular Ağabey de kendisine tevdi edilen neşriyat hizmetlerini hakkıyla yerine getirmiş, dava şuuru, dik duruşu, demokratlığıyla Yeni Asya’nın yarım asrı aşan kırıksız ve tavizsiz çizgisinin, şahs-ı manevîyle birlikte bugünlere taşınmasını sağlamıştı. Künyemizde “Kurucularımız” olarak yer alan bu iki ağabeyimizin tarihe geçen gayretleri daima hatırlanacaktır. Rahmet dualarıyla yâd ediyoruz.

56. şeref yılımızı idrak ederken, Bediüzzaman’dan tevarüs eden çizgiden inhiraf etmeden; insan hak ve hürriyetleri, hukuk, adalet, demokrasi gibi kavramların samimi takipçisi olma ve Risale-i Nur hakikatlerini kâinata ilân etme misyonunu siz okuyucularımızla birlikte tâ kıyamete kadar taşımak istiyoruz.

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21 Şubat özel sayısı

Her sene olduğu gibi bu 21 Şubat’ı da özel bir gazete ile karşılama gayesiyle çalışmalarımız devam ediyor. O gün hem tasarımda, hem de muhtevada yeniliklerimiz olacak.

Muhtevada; ana yazı olarak, Üstadın kaleme aldığı, Yeni Asya’nın hayata geçirdiği gazetecilik prensipleri “Edipler edepli olmalı” başlığıyla yer alacak. Devrin gazetelerine yazdığı makalelerden örnek parçalar alınacak. Mehmet Kutlular Ağabeyin “İşte Hayatım” kitabından derlenen, gazetenin ehemmiyetini anlatan çarpıcı bölümler, İslam Yaşar’dan “roman tadında” Yeni Asya’nın serencamını anlatan bir dizi yazı ile güne özel makale ve röportajlar sayfalarımızı süsleyecek.

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56. Yıl kutlamaları

Gazetemizin 56. kuruluş yılı vesilesiye hafta boyunca farklı kutlama programları icra edilecek. İstanbul Güneşli Merkez tesislerimizdeki program, 22 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek inşaallah. Kur’ân tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başlayacak olan programın açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yapacak. GYY Abdullah Eraçıkbaş’ın selâmlama konuşmasının ardından YK eski başkan vekillerimiz İsmail Özdemir ve Ali Yılmazcan neşriyat hatıralarını paylaşacaklar. Romancı-yazar İslâm Yaşar da Yeni Asya’nın serencamını anlatacak. Yazı İşleri Müdürümüz İbrahim Özdabak ise “Karikatürlerle Yeni Asya” adlı bir sunum yapacak. Program, tasavvuf musikîsi faslı ile sona erecek.

Yine bu çerçevede 21 Şubat’ta İzmit Başiskele’de de bir program icra edilecek.

Hepinize hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.