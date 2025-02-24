56. Yılımızı büyük bir şevkle kutladık

Üstad Said Nursî, Münâzarat adlı eserinde “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir” diyerek, harekete geçmek ve azimle çalışmanın önemine dikkat çekmiştir.

Devamında ise “Himmetinizi şevke bindirip mübareze-i hayat meydanına çıkınız” diyerek bizleri gayret ve azimle hizmet etmeye teşvik etmektedir.

Kendisine tevdi edilen neşriyat hizmetlerini hakkıyla yerine getiren, hayatını adadığı dava şuuruyla Yeni Asya’nın yarım asrı aşan kırıksız ve tavizsiz çizgisinin, şahs-ı manevîyle birlikte bugünlere taşınmasını sağlayan merhum Mehmet Kutlular Ağabeyimizin daha önce gazetemizde de yayınlanan hatıralarını anlatırken aktardığı şu sözler, gazetemizin misyonunu ve önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor:

“Zübeyir Ağabey yayıncılığın, özellikle gazete yayıncılığının önemini biliyordu. Biz de yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu ondan öğrendik.

“Zübeyir Gündüzalp Ağabey, ‘Bu gazetenin mutlaka günlük olması lâzım. Bu, bizim birlik ve beraberliğimizi siyasî noktada da temin edecek. Aynı zamanda meslek ve meşrebe de uygun çıkacağı için bir ölçü olacaktır. Hem düşmanlarımıza cevap, hem de dostlarımıza hakikatleri ifade aracı olacak, bunları yayacaktır. Aynı zamanda bizim haberleşmemizi de sağlayacaktır’ diyerek Yeni Asya’nın maksadına dikkat çekmişti.”

56. Yıl Kutlamaları

Gazetemizin 56. yıldönümü vesilesiyle hafta boyunca çeşitli kutlama programları düzenlendi. Ana programımız, 22 Şubat Cumartesi akşamı, İstanbul Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleştirildi. Hava şartlarına rağmen programa ilgi ve katılım oldukça yoğundu.

Program, Mustafa Başkarcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Ardından İsmail Tezer, Risale-i Nur’dan, Üstadın neşriyat hizmetlerine verdiği önemini anlatan bir ders okudu. M. Can Dağ’ın sunuculuğunu üstlendiği programda, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik açılış konuşmasını yaptı. Atik konuşmasında Yeni Asya’nın dik duruşuna değindi. Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş’ın selâmlama konuşmasının ardından romancı-yazar İslam Yaşar, Yeni Asya’yla ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Yazı İşleri Müdürü, karikatürist İbrahim Özdabak, “Karikatürlerle Yeni Asya” başlıklı sunumuyla gazetemizin verdiği mesajlara vurgu yaptı. Program, Biz Bize topluluğunun icra ettiği tasavvuf musikisi ile sona erdi.

21 Şubat’ta Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından Başiskele’de, yine aynı gün Şanlıurfa’da, Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kutlama programları düzenlendi. İzmir’de de 22 Şubat’ta Yeni Asya Kültür Merkezinde bir 56. yıl programı tertip edildi.

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Gazetemizin Yeni Yüzü

21 Şubat itibariyle gazetemiz yenilenen tasarımıyla okurlarımızın karşısına çıktı. Hem fizikî görünüş, hem de muhteva anlamında yaptığımız yeniliklerle, okuyucularımız için daha estetik ve okunabilir bir gazete sunmayı amaçladık. Yeni formatımızın beğenileceğini ümit ediyor, her zaman olduğu gibi siz değerli okuyucularımızın görüş ve tavsiyelerini bekliyoruz.

Ek Gazete ve Neşriyat Hizmetleri

Merhum Mehmet Kutlular Ağabeyimiz, hizmet hatıralarında Zübeyir Gündüzalp’in şu sözlerine dikkat çekmişti: “‘Bir gazete Üstadımızdan bahsedecek de ben ona sahip çıkmayacağım, olur mu?’ Bu hassasiyetle, İhlâs gazetesini bizzat satmaya giderek neşriyat hizmetlerine verdiği önemi ortaya koymuştu.”

21 Şubat özel gazetemiz, Satış Temsilcilerimiz ve okuyucularımızın sahiplenme şuuru içindeki himmet ve gayretleriyle on binlerce basılarak yurt sathına dağıtıldı. Bu ruhla aynı gayeye hizmet eden ve ek gazete çalışmasına katkı veren tüm fedakâr okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

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Ramazan Sayfası

Bu hafta sonu, 1 Mart’ta 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifi karşılamış olacağız. Manevî hislerin yoğunlaştığı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın yaşandığı, kalplerin yumuşadığı, salih amellere binlerce sevap yazıldığı, bu rahmet, dua ve Kur’ân ayını biz de Ramazan sayfası ile taçlandıracağız inşallah.

Sayfamızda tefekkürî yazılar, Ramazan fıkhı, çocukların Ramazanı, güncel Ramazan haberleri ve dörtlükler yer alacak. Sayfamıza sizlerin de katkılarını bekliyoruz.

Hayırlı, bereketli haftalar diliyoruz...