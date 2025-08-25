Yolumuzu nurlandıranlar

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

25 Ağustos 2025, Pazartesi
Vefa, köklerine bağlılığın, geçmişe saygı ve hürmetin, geleceğe uzanan bir köprünün adıdır.

Bizler Yeni Asya ailesi olarak, bu köprüyü sağlam tutan temel taşlarımızı, Risale-i Nur davasına ömrünü adamış hizmet erlerini yâd etmeyi vazifelerimizden biri addediyoruz. Zira onların fedakârlıklarla dolu hayatları, bugün bizlere sadece bir hatıra değil, aynı zamanda bir istikamet haritası gibidir.

Yeni Asya demek, yalnızca bir fikir hareketi değil; bir vefa ve sadakat yolculuğu demektir. Bu yolda Üstad Bediüzzaman’ın yakınında hizmet etmiş talebeler ve onların izinden yürüyen dava erleri, geride bıraktıkları hayatlarıyla yeni nesillere ilham olmaktadır. Onları hatırlamak ve vefat yıldönümlerinde yâd etmek, sadece bir hatırlama değil; aynı zamanda iman hizmetine şükranın bir ifadesidir. 

Üstad, talebeleriyle kendisini aynı safta görmüş, onları “varislerim” olarak nitelendirmiştir.  Kastamonu Lahikası’nda bu hakikati şöyle ifade eder: “Ben de sizin bir kardeşiniz, bir ders arkadaşınızım.” Bu yaklaşım, Bediüzzaman’ın hizmeti şahsına bağlı değil; talebeleri vasıtasıyla nesilden nesle aktarılan bir şahs-ı manevî olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Bu değerlendirmeler, sadece bir sevgi değil; aynı zamanda bir dava stratejisidir. Çünkü Risale-i Nur, sadece bir kitaplar bütünü değil, bir hayat tarzı, bir iman hareketidir. Bu hareketin devamlılığı, Üstadın etrafında oluşan sadık talebe halkasına bağlıydı. Onların her biri, farklı bölgelerde birer meşale gibi yanarak, iman hakikatlerini yaymakla kalmamış; aynı zamanda zulüm ve baskı dönemlerinde dahi bu hizmeti sürdürebilecek bir dirayet göstermiştir.

**

Şahitlerin Dilinden Mustafa N. Polat

İşte bu anlayışın en güzel misallerinden biri de Yeni Asya’nın ilk Umum Neşriyat Müdürü (Genel Yayın Yönetmeni) ve başyazarı olan Mustafa Nezihi Polat’tır. 1965’te İstanbul’a gelen Polat, Babıâli’de Sabah gazetesinde yazılar kaleme aldıktan sonra İttihad Gazetesi’nde Umumî Neşriyat Müdürü ve başyazarlık yaptı. Daha sonra ise Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluşunda yer alarak bu mühim vazifeyi üstlendi. 21 Şubat 1970’te çıkan ilk sayımızdan itibaren, 24 Ağustos 1970’teki vefatına kadar başyazarımız olarak hizmet etti. İslâm Yaşar’ın dün gazetemizde yayınlanan “hatırlama” yazısında dediği gibi kısa sayılabilecek bütün ömrünü davasına adadı. Ahiret yurduna mükâfat almaya gitti.

M. Nezihi Polat’ı anmak, sadece bir ismi hatırlamak değildir. Onun şahsında, Üstad’ın idealindeki talebe modelini, imanla yoğrulmuş bir ömrü, amansız bir çalışma azmini ve davası uğruna gece gündüz demeden çalışan bir insanı görmek ve yeni nesillere aktarmaktır.

Mahir İz Hoca, onun hakkında şunları yazmıştı: “Gençti, cevherdi, serâpa timsâl-i faziletti. Akıllara hayret veren bir çalışma kudretine sahipti, inanmıştı. Hayır uğruna çalışan faaliyet dinamosu imanla müteharrikti... O parlak bir iman ve mefkûre yıldızı idi.”

Avukat Bekir Berk ise onu şu ifadelerle anlatıyordu: “Polat, Erzurum yaylasından kopmuş, bir çığ gibi İstanbul’a gelmişti. Babıâli’de yepyeni bir hizmete girişti. O, serhat şehrinden bir akıncı gibi, iman hizmetinin serhatlerine uçan bir kahramandı.”

Yeni Asya olarak, hizmet yolunda iz bırakan büyüklerimizi unutmuyor, Allah’tan rahmet diliyor, bize istikamet veren hatıralarını da yeni nesillere aktarmayı bir vefa borcu biliyoruz.

Hayırlı haftalar diliyoruz.

