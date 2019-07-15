Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor

Medrese-i Yusufiye Risalesi, Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp isimli eserlerden oluşan 7 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti kampanyamızın gördüğü yoğun ilgi artarak devam ediyor.

Üzeri fiyatı 160 TL iken kampanya fiyatı 115 lira olarak belirlenen setteki kitaplara da, Risale-i Nur Külliyatına da, gazetemize de cezaevlerindeki mahpuslardan çok büyük talep var.

Satış Pazarlama Birimimizin yürüttüğü kampanya kapsamında hazırlanan setler PTT şubelerinden cezaevlerindeki talep sahiplerine gönderiliyor.

Temmuz ayı başında 72, geçen hafta da 67 talebe cevap olarak hazırlanan setler PTT kanalıyla ulaştırıldı.

Esasen yıllardır cezaevlerinden gelen kitap taleplerini Yeni Asya Neşriyat olarak imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştığımız malûm.

Ancak talepler her geçen gün sürekli artarak devam ediyor.

Kampanyalarımız bu talepleri karşılama noktasında büyük hizmete vesile oluyor.

Konuyla ilgili fotoğraf ve haberimiz üzerine gelen okur mesajları, bunun heyecan verici örneklerinden:

“Cezaevlerine kitap kolileri PTT’ye teslim edilirken çekilen ve paylaştığınız fotoğraf, beni çok duygulandırdı...”

“Eğer içeridekilerin kütüphanedeki birkaç risaleyi elle yazıp çoğaltarak diğer koğuştakilere ulaştırma gayretini görseydiniz her bir cezaevinin önüne bir yayınevi kurardınız. Galiba Risale-i Nur Külliyatı ‘ilkler’den sonra ilk defa bu kadar şevkle okunuyor.”

“Mâşâallah, bu konudaki gayret ve hizmetleriniz ne kadar takdir edilse az. Allah razı olsun.”

Set kampanyamıza destek veren herkese, özellikle Malatya ve Kocaelili hanım okuyucularımıza çok teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyor; ihtiyaç şiddetlenerek devam ettiği için bu desteklerin de artarak ve yaygınlaşarak devam etmesini diliyoruz.

Ve geçen hafta yazdığımız gibi, sayıları giderek azalsa da bazı cezaevlerinde özellikle Yeni Asya damgalı Risale-i Nur eserleri ile gazetemize çıkarılan keyfî engellerin de artık tamamen sona ermesini diliyor, bekliyor ve bu noktada yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz.

Kampanya destek hattımızı tekrar hatırlatalım: (0531) 609 65 56