Rahmet ve bereket dolu günler

Rahmet ve mağfiret iklimiyle gönüllerimizi tazeleyen bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bu mübarek zaman diliminde yaptığımız ibadetler ve tefekkürün kalıcı olarak hayatımıza yön vermesini diliyoruz.

Biz de Ramazan'ı "Babıâli'ye getirmiş olduğumuz bir gelenek" olarak devam edegelen Ramazan sayfamız ile karşıladık. Güzel ve istifadeli bir Ramazan sayfası hazırlamaya gayret ettik. Sayfamız beğenildi.

Değerli çalışmalarıyla sayfamıza katkı sunan okuyucularımızla birlikte, editöryal ve tasarım aşamasında emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

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NİSAN AYINDA VEFAT EDEN KURUCULARIMIZ

Bu vesileyle, gazetemizin kuruluşuna hayatlarını vakfeden mümtaz şahsiyetleri ve Nisan ayında ebediyete irtihal eden kıymetli Nur Talebelerini rahmet, minnet ve dualarımızla yâd ediyoruz. Vefat yıldönümlerinde özel bölümler ve makalelerle bu hakikat kahramanlarını yine hayırla yâd edeceğiz inşallah.

Zübeyir Gündüzalp: Bir vazife âşığı

Zübeyir Gündüzalp, Yeni Asya’nın temel taşlarından biriydi. Ermenek’te dünyaya gelen Gündüzalp, 2 Nisan 1971’de vefat etti. Onun hayatı, "Risale-i Nur hizmeti" uğruna adanmışlığın sembolüydü. Hasta yatağında bile doktorlara, "Ben insanların imanını kurtarmak için gece-gündüz çalışma hastalığına tutuldum. Sizin tıbbınızda bu hastalığın tedavisi var mı?" diye soracak kadar bu davaya gönül vermişti.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Pakistan devlet adamlarından Ali Ekber Şah'ı, Emirdağ'dan yolcu etmek için geldiği istasyonda karşılaştığı Zübeyir Gündüzalp için "Biz bir veziri uğurlamaya geldik, başka genç bir veziri de karşılamaya gelmişiz!" sözleriyle değerini ifade etmişti.

Mehmet Kutlular: Hakikatin yılmaz müdafiî

Yeni Asya’nın diğer bir sembol ismi de Mehmet Kutlular. Kutlular Ağabey, 1957’de Manisa’da askerlik yaparken Risale-i Nur’la tanıştı ve hayatını davasına adadı. Zübeyir Gündüzalp’in öncülüğünde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya’nın imtiyaz sahipliğini üstlendi. Dik duruşu, cesareti, kırıksız çizgisiyle Zübeyir Ağabeyden devraldığı hizmeti sistemleştirdi.

6 Nisan 2021’de 83 yaşında vefat eden Kutlular’ın cenazesi, Eyüp Sultan Camii’nde binlerce seveninin iştirakiyle kılındı ve dualarla Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verildi. O, berzah âleminde Haşir sabahını beklerken, geride iman hizmetine adanmış bir ömür ve Yeni Asya gibi büyük bir emanet bıraktı.

Nisan ayında vefat eden diğer Nur Talebeleri

Nisan ayı, Nur hizmetinin öncülerinin ahirete irtihal ettiği bir zaman dilimi olmuştur:

• Kendini bilmez bir veli: Tahirî Mutlu (3 Nisan 1977) – Üstad Bediüzzaman’ın yakın hizmetinde bulunmuştu.

• Mehmet Emin Birinci (3 Nisan 2007) – Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yakın talebelerinden Mehmet Emin Birinci de, 3 Nisan 2007 tarihinde, kalp yetmezliği teşhisiyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Bugün, onların açtığı yolda binlerce, belki milyonlarca Zübeyirler, Tahirîler, Mehmetler yetişiyor. Onların bıraktığı miras, iman ve Kur’ân hizmetinin bugünlere gelmesini sağladı.

Bu mübarek insanlar, "Nisan yağmurları gibi" toprağa düşerek bereketli bir tohum ektiler. Şimdi bizlere düşen, bu emaneti daha ileriye taşımak, Risale-i Nur hizmetini ve Yeni Asya bayrağını yükseklerde tutmaya devam etmektir.

Ruhları şâd olsun, mekânları cennet olsun…

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KAMPANYALARIMIZ

Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular Ağabeylerin vefat yıldönümleri olan 2 ve 6 Nisan tarihlerinde yeniasyakitap.com adresi üzerinden kampanya düzenleyeceğiz. O günlerde e-satış mecraından alışveriş yapanlara özel hediyelerimiz olacak. Kampanyalarımız, belirtilen tarihlerde ayrıntılı olarak duyurulacak.

Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.