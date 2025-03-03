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3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya Neşriyat’tan yeni projeler

Yeni Asya'dan Size
03 Mart 2025, Pazartesi
Yayınevimiz, Kur’ân ve dua ayı olan Ramazan-ı Şerif’i, ruhu ve manasına uygun eserlerle karşılamak gayesiyle yeni eser ve projelerle okuyucularımızın hizmetinde...

Çağın insanının sorularına cevap veren, eşsiz Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nın değişik versiyonları ile her biri onun şerh ve izahı mahiyetindeki farklı alanlarda eserler yayınlayan yayınevimizin son çalışmaları şunlar:

Kur’ân, Meal ve Tefsir Eserlerimiz

Kur’ân, meal ve tefsir özellikli eserlerimiz beş farklı çeşide tamamlandı. Büyük boy, orta boy ve çanta boy olmak üzere hem karton kapaklı hem de bez ciltli olarak hazırlandı. Ayrıca, Ramazan ayı içinde altıncı çeşidimiz olan büyük boy sert kapak meal-tefsir de okuyucularımızın istifadesine sunulacak.

Büyük Boy Cevşenimiz Yayında

Uzun süredir hazırlık ve baskı planlamasında yer alan büyük boy Cevşenimiz nihayet satış temsilcilerimize gönderilmeye başlandı. Arapça metni, yeni bir hatla tanzim edilerek daha rahat okunabilir hale getirildi. Fihristli ve özel termo deri cilt kullanılarak kalite ve dayanıklılık arttırıldı.

Münâcâtü’l-Kur’ân ve Celcelûtiye Yenilendi

Münâcâtü’l-Kur’ân ve Celcelûtiye adlı eserlerimiz, daha rahat okunabilir yeni bir hat kullanılarak ve mealli olarak hazırlandı. Cilt tasarımında da yenilik yapılarak termo deri ve esnek cilt olarak basıldı. Bu iki eser de satış temsilciliklerimize gönderilerek okuyucularımızla buluştu.

Ramazan Ayına Özel Kampanya

Ramazan ayında Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi kampanyasını başlatıyoruz. Ayrıca, tutuklu ve mahkûmların istifadesine sunulmak üzere, Ramazan ayının 15’inden itibaren cezaevleri için özel bir kampanya düzenlenecek.

Gençlere Özel Külliyat Geliyor

Özellikle gençler için bir yıl önce planlanan külliyatımızın baskısı bu ay sonunda tamamlanarak satışa sunulacak. Orta boy, renkli ve esnek cilt olarak hazırlanan külliyat, çok cazip bir fiyatla gençlerin istifadesine arz edilecek.

Ramazan Sayfamız

Babıâli’de “Ramazan sayfası” geleneğini başlatan gazetemiz, bu güzel âdetini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu sene de birbirinden değerli yazı ve şiirlerle karşınızdayız. Sayfamızı Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali, Cevşen ve Türkçe açıklaması, Ramazan fıkhı, tefekkürî yazılar ve şiirler süslüyor. Katkı ve değerlendirmelerinizi bekliyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.

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