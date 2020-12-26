1.4 milyon kişinin elektriği çöpten çıkacak

İstanbul’da inşaatı bitmek üzere olan “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri” Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük evsel atık yakma tesisi olacak. Evsel atıkların yüzde 15’i işlenerek, 1 milyon 400 bin kişiye yetecek kadar elektrik üretilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da inşaatı bitme noktasına gelen “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Burasının 2021’de açacakları önemli tesislerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık yakma tesisi özelliğine sahip tesiste, İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i işlenecek. Bu sayede 1 milyon 400 bin kişiye yetecek kadar elektrik üretilecek. Hem enerji açısından hem de çöpün bertarafı açısından çok önemli bir tesis. Sıkı bir enerji tesisi. Bir önemli özelliği de şu: İstanbul çöpünün yaklaşık yüzde 15’ine varan kısmının bertaraf tesisi aynı zamanda. Bu karakteri ile önemli bir yatırım. Bizim adımıza, 2021’de önemli açılışlar yapacağımız, devreye alacağımız tesislerden bir tanesi” dedi.

Yılda 1 milyon ton atık işlenecek

Verilen bilgilere göre, yüzde 99 oranında tamamlanan tesiste; yemek, sebze, meyve ve ömrünü tamamlamış ambalajlı gıda atıkları işlenecek. İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, askerî ve sosyal tesisler, büyük marketler gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar toplanacak. İlçe belediyeleri tarafından kaynağından ayrı ayrı toplanacak atıklar, transfer istasyonlarına getirilecek. Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise götürülecek. Yılda 1 milyon ton evsel atığın işleneceği tesiste, aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Günlük 3000, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük evsel atık yakma tesisi olacak.

Koku sorunu da ortadan kalkacak

Tesis, her biri günlük 1000 ton atık yakma kapasiteli 3 hattan oluşacak. Atıklar, tesise kamyonlar ile taşınacak ve herhangi bir ayrıştırmaya gerek duymaksızın depolama alanına boşaltılacak. Bu alanda depolanan atıklar, 3 adet “katı atık vinci” aracılığıyla “ızgaralı yakma ünitelerine” taşınacak. Tesis ile 100 hektarlık depolama alanından tasarruf sağlanacak. İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i, yakma yöntemi ile hem atıklar ortadan kaldırılacak hem de bu sayede elektrik üretilecek.