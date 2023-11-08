‘1 İyilik 1 Fidan’ kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ortaklığında Antalya’nın Alanya ilçesindeki Güzelbağ bölgesinde fidan dikim töreninde gerçekleştirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Güzelbağ bölgesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin “Gelecek nesillere daha ferah ve daha yeşil bir dünya bırakmak için fidan dikimlerini çok önemsiyoruz. Fidan, ağaç olmazsa olmazımız olan oksijenimizin ana kaynağıdır. Fidan dikmek aynı zamanda sadaka-i cariyedir” dedi.

“1 İyilik 1 Fidan” projesi kapsamında bugüne kadar 680 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ve 27 bini Kahramanmaraş’a olmak üzere, yıl sonuna kadar toplamda 800 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacaklarını belirten Çetin, hayırsever bağışçılara ve iş birliğinden dolayı DİTİB ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

İstanbul - Lütfiye Özdemir