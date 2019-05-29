Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan tedbirlere ilişkin "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara'da ikamet eden şehit ve gazi emniyet mensuplarının aileleri için bir otelde iftar programı düzenlendi.

Programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve emniyet mensupları katıldı.

İftar öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Programda konuşan Uzunkaya, ramazan ayında rahmet sofralarından birini şehit ve gazi aileleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Onların emaneti olan sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum"

Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirten Uzunkaya, "Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla şehit düşerek adlarını tarihimize altın harflerle yazdıran ve nihayet her biri bu toprakların mührü olan şehitlerimize ve aynı yolda terlerini döken, kanlarını akıtan gazilerimize bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda minnet ve şükranlarımızı sunuyor, onların emanetleri olan sizlerin önünde de saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Şehit ve gaziler sayesinde vatan toprağında nefes alıp verebildiklerini ifade eden Uzunkaya, buna karşılık şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını hissettirmek için yapılacakların yetersiz kalacağını söyledi.

"Terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz asla bitmeyecek"

Uzunkaya, "Kanlarını ve canlarını cennet karşılığında feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz ki milletimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve imanla; ülkemizin huzurunu bozmaya, güvenliğini ve gücünü sarsmaya yeltenen tüm terör örgütleriyle, karanlık şer odaklarıyla ve onların arkasındaki dahili ve harici güçlerle olan amansız ve kararlı mücadelemiz asla bitmeyecektir." dedi.

Celal Uzunkaya, iftar programının düzenlendiği otelden ayrılacağı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tüm trafik görevlilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak. Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık. Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun diyorum."

DEAŞ'a yönelik operasyonlar

Uzunkaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarla ilgili şu açıklamada bulundu:

"DEAŞ terör örgütünün, son günlerde medyada paylaşıldığı üzere örgütün sözde liderinin Türkiye'yi açıkça hedef göstermesinden sonra daha önceden de faaliyet alanı olarak seçtiğini bildiğimiz ülkemizdeki kadrolarında bir hareketlilik, canlılık var. Bunu biliyoruz, izliyoruz. Devletin tüm kurumları, güvenlik birimleri, bu hareketliliği diğer örgütlerde olduğu gibi yakın ve yoğun bir şekilde takip ediyor. İnşallah ülkemize en küçük bir zarar vermeyecek şekilde tüm tedbirleri uyumlu bir atmosferde aldık ve bunları yürütüyoruz."