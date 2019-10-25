1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başladı

Tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle “simgelerin köprüsü” olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, ayakların yükseltilmesi için çalışma yapılıyor.

Köprünün her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. İki ayak aralığı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına ithafen 2023 metre olacak asma köprünün uzunluğunun, 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. “2x3” şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesinin genişliği 45,06 metre, yüksekliği de 3,5 metreyi buluyor. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanıyor. AA

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