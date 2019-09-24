2 bin nüfuslu Deregümü köyünde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor

Isparta'nın Deregümü köyünde 15 yıl önce alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilmeye başlanan domates, yıllık 50 milyon lira ihracat geliriyle köylülerin en önemli geçim kaynağı oldu.

Kent merkezine bağlı 2 bin nüfuslu Deregümü köyünde üzüm ve gül üretiminin yanı sıra bir süre önce alternatif ürünler için seracılık faaliyetlerine başlandı.

Seralarında domates yetiştirmeye başlayan köylüler, elde ettikleri yüksek verimle yurt dışı piyasasına açıldı.

Yılda ortalama 50 milyon liralık domates ihracatının yapıldığı köyde, çevre illerden gelenlerle 2 bin 500 kişi iş imkanı buluyor.

Romanya, Ukrayna, Bulgaristan'ın yanı sıra Orta Doğu'ya ihracat gerçekleştirilen köyde, yılda ortalama 1 milyon lira ihracat artışı sağlanıyor.

"Her geçen yıl sera sayısı artıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Deregümü köyünde domates üretimine 15 yıl önce başlandığını söyledi.

Domates üretim ve ihracatının her geçen yıl arttığına işaret eden Selçuk, "Tam olgunlaşmamış yeşil domatesler Arap ülkelerine gidiyor. Yeşil domatesler gittiği ülkeye varıncaya kadar kızarıyor. Olgunlaşmış domateslerimiz de iç piyasaya gidiyor." dedi.

Köyün domates üretiminde "Antalya'nın arka bahçesi" olarak nitelendirildiğine değinen Selçuk, her geçen yıl sera sayısının da arttığına dikkati çekti.

Deregüme'de ilk başlarda 50 dönüm domates serası bulunduğunu vurgulayan Selçuk, "Köyde şu anda 2 bin dönüm domates serası var ve alan her yıl biraz daha artıyor. 'Minimum arazide maksimum ürün' sloganıyla üretime devam ediyoruz. Çiftçimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Deregümü köyümüzde çiftçilerimiz bunun örneğini gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Domates ihracatımız son yıllara göre artarak devam ediyor. Fiyatlar düşük olsa bile Anadolu insanımız üretmekten vazgeçmiyor." diye konuştu.

"İhracat ve iç piyasaya yönelik çalışıyoruz"

Deregümü köyü Muhtarı Ali Toprakçı da köydeki domates üreticilerinin ihracat ve iç piyasaya yönelik çalıştığını bildirdi.

İhracat pazarının genişlettiklerini anlatan Toprakçı, "Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Alternatif ürün olarak başladığımız seracılık, köyün en önemli geçim kaynaklarından birisi oldu." dedi. Toprakçı, üretime devam edeceklerini kaydetti.