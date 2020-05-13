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13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

2019 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklandı

13 Mayıs 2020, Çarşamba 12:36
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 183 bin 652 oldu. Toplam doğurganlık hızının 2019 yılında en yüksek gerçekleştiği il ise 3.89 çocukla Şanlıurfa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2019'da canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 183 bin 652 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocuk iken 2019'da 1.88 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.

‘En yüksek toplam doğurganlık hızı 3.89 çocukla Şanlıurfa'da görüldü’

Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3.89 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3.37 çocuk ile Şırnak, 3.16 çocuk ile Ağrı ve 3.15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızı en düşük il ise 1.33 çocuk ile Gümüşhane.  Bu ili 1.34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek. AB 28'de 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1.88 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1.23 çocuk ile Malta.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28.9 oldu

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2019 yılında 28.9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.4 olarak gerçekleşti.

Doğumların geçen yıl yüzde 3.1'i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96.4'ünde ikiz, yüzde 3,4'ünde üçüz ve yüzde 0.2'sinde dördüz ve daha fazla bebek oldu.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2019 yılında doğumların yüzde 36.2'sinin ilk, yüzde 32'sini ikinci, yüzde 18.2'sinin üçüncü, yüzde 12.6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Etiketler: 2019, doğum istatistikleri
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