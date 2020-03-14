21 bin kişi umreden Türkiye'ye dönecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunuyor, 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönecektir” dedi. Erbaş, ülkeye dönenlerin 14 gün evden çıkmamalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderildiğini bildiren Erbaş, bu genelgeyle, camiler ve Kur’an kursları başta olmak üzere hizmet yürütülen binaların dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve temizliğe özen gösterilmesinin istendiğini belirtti.

21 BİN KİŞİ UMREDEN DÖNÜYOR

Suudi Arabistan 'a daha önce giden ve şimdi orada olan Türk vatandaşlarla ilgili de konuşan Erbaş, orada bulunan vatandaşlara broşürler dağıtıldığını, bilgilendirme yapıldığını söyledi. Mekke ve Medine 'de bulunan otellerde temizliklerin yapıldığını söyleyen Erbaş, 27 Şubat 'tan sonra umre yasağının başladığını dile getirdi.

Umrede 21 bin kişi olduğunu ifade eden Erbaş, bu vatandaşların getirilmesi için çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Mekke ve Medine’de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulması sağlanmıştır, ayrıca vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığı’nca hazırlann afişler asılmış, broşürler dağıtılmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.”