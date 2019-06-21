29 yaşındaki gezginin hayali

29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca, hayalini kurduğu “Dünya Barış Ormanları Projesi”ni hayata geçirmek için işinden istifa edip bütün elbiselerini Türk Kızılay’a, kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışladı.

Hayalini kurduğu “Dünya Barış Ormanları” projesini (World Peace Forests) hayata geçirmek için işinden istifa edip il il gezerek fidan diken gezgin Yunus Emre Karaca, Tunceli’de fidan dikti. Projesini gerçekleştirmek için Tunceli’ye gelen gezgin Yunus Emre Karaca (29), Gole Çetu Parkı’nda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile çam ve sedir fidanları dikti. Fidan dikimi sonrası projeye ilişkin konuşan Karaca Tunceli’ye ilk defa geldiğini ve vatandaşların kendisini çok güzel karşıladığını belirtti.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun da kendisine destek verdiğini belirten Karaca, “İnşallah buradan dünya barışına bir ses vermiş oluruz ve insanlar bu farkındalığın amacına ulaşmasına yardımcı olur.” diye konuştu.

Karaca, “Dünya Barış Ormanları” projesi kapsamında il il gezip fidan diktiğini anlatarak, otostop yaparak şehirleri gezdiğini ve projesini yöre halkıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Projenin 81 il ve dünya başşehirlerinde devam edeceğini belirten Karaca, “Bu işe başlamadan önce tüm kıyafetlerimi Türk Kızılay’a, kitaplarımı da halk kütüphanesine bağışladım. Aslında tüm mülkiyetlerimi bıraktığım için özgür olduğumu fark ettim.” dedi.

Projeyi başlatabilmek için işinden istifa ettiğini ve gezgin olmaya karar verdiğini hatırlatan Karaca, şunları söyledi: “İşim artık beni mutlu etmiyordu, dünyaya bir iz bırakmak istiyordum ve bunun için her şeyimi bağışlayarak sadece bir sırt çantası 3-4 tane elbiseyle yola çıktım. Bu yola, doğum günüm olan 9 Nisan’da çıktım. Aslında yeniden bir varoluş, yeniden doğuş mesajı vermek için kendi doğum günümde yola çıktım ve şu anda gezginim. Çok mutluyum, çünkü gittiğim yerlerde farklı kültürlerde insanlarla karşılaşıyorum. Bu yola çıktığım için hiç pişman değilim, çünkü tabiat için bir şeyler yapıyorum ve farkındalık oluşturmaya çalışıyorum.”