35 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan sel ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamalara göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, yağışların kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Adana, Amasya, Artvin, Bolu, Çanakkale,Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük ve Osmaniye illeri için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK AZALIYOR

Marmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.