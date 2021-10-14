'4 ay asgari ücretin altında maaş aldım'

Aile hekimi Büşra Işıklı, doğum iznine ayrıldığı dönemde maaşının yarısının kesildiğini, bu dönemde 2 bin 704 TL maaş aldığını belirterek, “4 ay boyunca asgarî ücretin altındaki bu maaşı aldım” dedi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki 037 No’lu Aile Hekimliği biriminde görevli olan Dr. Büşra Işıklı, 27 Mart’ta doğum iznine çıktığını ve dört ay boyunca maaşında yarı yarıya kesinti yapıldığını söyledi.

Bu 4 aylık zaman diliminde her ay 2 bin 704 TL maaş aldığını ve 2 Ağustos’ta aile hekimliğinden istifa ettiğini belirten Işıklı, “2018’de girmiş olduğum kur’ada, 20 tane sıfır nüfuslu birim açıldı. Bu 20 birim içinden en iyi yerlerden birini seçmeme rağmen 3,5 yıl boyunca hiçbir şekilde nüfus artmadı, bu nedenle düşük ücret aldım. Aynı şekilde, yine aynı aile sağlık merkezinde çalıştığım diğer doktor arkadaşımın da nüfusu artmadı. Seçmiş olduğumuz birimler, o dönem açılan en iyi birimlerdi. Yıllık izne ve doğum iznine çıktığımızda maaşımızın ne yazık ki yarısı kesiliyor. Bordromda da görüldüğü üzere 2 bin 704 TL maaş aldım ve 4 ay boyunca asgarî ücretin altındaki bu maaşı aldım. Biz, hekim olarak daha düşük ücret alırken 3,5 yıl boyunca hiçbir hemşire gelip bizim birimimizde çalışmak istemedi. Çünkü onlar bizden daha düşük ücret alacaktı. Tüm bu nedenlerden dolayı 3,5 yılın sonunda aile hekimliğinden istifa ettim.” dedi.

Sakarya - anka