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2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

4 ilde kar yağışı etkili oluyor

02 Aralık 2019, Pazartesi 14:19
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün başlayan karla karışık yağmur gece saatlerinde kara dönüştü ve sabah saatlerinde etkisini artırdı. 

Kenti tamamen beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

Ağrı

Ağrı'da 2 gündür devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağış sonrası beyaza kaplanan kentte, Çevre Yolu'ndaki araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar kardan dolayı yürümekte sıkıntı yaşarken yüksek rakımlı bölgelerdeki köylerde yaşayan çocuklar karı fırsata çevirerek eğlendi.

Kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocukların eğlenceli anları güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Yakup Bilgin, önceki yıllara göre bu sene karın geç yağdığını ve kışı özlediklerini söyledi. 

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen ilçede kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Yaban kuşlarının kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı gözlendi.

Ardahan

Ardahan'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Esnaf iş yerlerinin önünü, araç sahipleri de karla kaplanan araçlarını temizledi.

Yetkililer, kar yağışının söz konusu illerde ve bölgenin yüksek kesimlerinde sürdüğünü belirterek, yollardaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamasını önerdi.

AA

Etiketler: kar yağışı
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