425 bin 430 öğretmen aşı randevusuna dahil edildi

Öğretmenlerin aşı takvimiyle ilgili paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi" dedi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli KOVID-19 aşı uygulamasının devam ettiğine dikkat çekti. Bakan Selçuk, ilkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini açıkladı. Şu ana kadar 425 bin 430 eğitim personelinin aşı randevusuna dahil edildiği bilgisini paylayan Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182’den durumunzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.

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