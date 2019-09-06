5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı ve Iğdır'da 29, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 23 derece olacak. AA

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