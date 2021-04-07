"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

5 ile kar yağışı uyarısı

07 Nisan 2021, Çarşamba 21:45
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

Okunma Sayısı: 525
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Zeytin Dalı bölgesinde 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi'

    Vaka sayısı 54 bini aştı, 276 kişi vefat etti

    5 ile kar yağışı uyarısı

    Trump döneminde askıya alınmıştı: ABD, Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

    'Putin uygun gördüğü sürece Rus ordusu Ukrayna sınırında kalacak'

    Konya'da gösteri uçağı düştü: 1 şehit

    Kutlular Ağabey dualarla

    Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Fransa’da hükümetin kapattığı cami yeniden açılıyor

    Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Kim Jong Un: En zor dönemlerden geçiyoruz

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    Mozambik'te 30 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

    Doğu Türkistan'da 2 eski yönetici idam cezasına çarptırıldı

    Acımız büyük

    Brezilya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı gözlemlendi

    Yönetim Kurulu Başkanımız Atik: Hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edeceğiz

    'Bütün yaptırımları bir defada kaldırmaları gerekiyor'

    3 saate yaklaşan görüşmeye ilişkin Kalın'dan açıklama

    'Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Kutlular Abiye Allah’tan rahmet dilerim'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acımız büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyle 45 yıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Canlı Yayın: Mehmet Kutlular Ağabeyimizi dualarla uğurluyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Kutlular Ağabeyi uğurlarken
    Genel

    Kutlular Ağabey dualarla
    Genel

    Hayatını Davasına Adayan Bir Adam: Mehmet Kutlular'ın hayat hikayesi
    Osman ZENGİN

    Ah! Kahraman Kutlular ağabeyim...
    Cevher İLHAN

    Kutlular Ağabey!
    Ahmet BATTAL

    Kişilikli kişiler ve mirasları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.