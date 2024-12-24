6 ile aşırı yağışlar için "turuncu uyarı"

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta'da aşırı yağış sebebiyle turuncu uyarı verildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün 6 ilde turuncu uyarı verildiği ifade edildi.

Paylaşımda, bu illerdeki vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı, köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı belirtildi.

Antalya'da bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu uyarı verilen illerimizde aşırı yağışlar neticesinde AFAD il müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan, 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır beklemektedir. Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

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Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.