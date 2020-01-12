"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

7'den 70'e herkes tarafından seviliyor: "Dedem, babam bile 'Abi' diye çağırır''

12 Ocak 2020, Pazar 13:55
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 35 yıldır belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve "Çöpçüler kralı" olarak tanınan Osman İlhan, neşeli, sempatik tavırları, yardımsever kişiliği ve renkli hayatıyla ilçede 7'den 70'e herkes tarafından seviliyor.

İlçede 35 yıldır 5 belediye başkanı döneminde çalışma fırsatı bulan temizlik işçisi Osman İlhan (57) yaptığı işe bağlılığıyla takdir topluyor.

Çevreden bulduğu atık malzemelerle süslediği bisikleti, hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri, şakacı ve sempatik tavırlarıyla ilçedeki büyük küçük herkesin sempatisini kazanan İlhan, Kemal Sunal tarafından canlandırılan "Çöpçüler kralı" karakterine benzetiliyor.

"Yanlışlardan kaçarım"

Osman İlhan, yaptığı açıklamada, yaşamayı çok sevdiğini ve yaşarken gülmek istediğini anlattı.

Lakabının "Abi" olduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Dedem, babam bile 'Abi' diye çağırır. Hanım da kızar, 'Bu sizden yaşlı da mı abi diye çağırıyorsunuz?' diye. 'Bu sizin abiniz mi, oğlunuz, torununuz. İsmi yok mu? Osman diye çağırın.' der. Baktı kimlikte Osman. Mecbur Osman diye çağırıyor ama 'Osman abi' diye öyle kaldı. Yanlışlardan kaçarım, doğrularla gezerim. Doğruyu yapmaya çalışırım. Kendimi doğru yaptığımda iyi hissederim. İyi bir insan olarak insanlarla daha iyi olmak istiyorum. İnsanlara kötü olmamaları için onlara moral vermeye çalışıyorum."

"İnsanlara pozitif enerji veriyor"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da İlhan'ın belediyelerinde hizmet alımı karşılığında görev yapan bir personel olduğunu söyledi.

Gölyaka halkının kendisini sevdiğini dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Gölyaka'da insanlara pozitif enerji veren yapıya sahip. Osman İlhan kardeşimiz, şehrimizde bir değerdir aynı zamanda. İnsanlara pozitif enerji veriyor, insanları neşelendiriyor. O yüzden herkes tarafından sempatiyle karşılanan, sevilen bir kardeşimiz. Biz de kendisine belediye bünyesinde hizmet alımı karşılığında istihdam ederek destek oluyoruz. O da sabahtan akşama kadar insanlarla hasbihal içindedir. O yüzden biz kendisini seviyoruz. Biz kendisinden memnunuz, Rabbim de kendisinden memnun olsun. İşini iyi yapar, aksatmaz. Duygu sömürüsü yapmaz, işini aşkla yapar. İnsanlar da zaten onun bu yönünü seviyor. Hem hoş sohbetle birlikte onlara pozitif enerji veriyor."

İlçe esnaflarından Samet Kalyoncu ise İlhan'ın, insanların her türlü problemiyle ilgilenmeye çalıştığını kaydetti.

"Osman abiyi gören herkes yelkenlerini suya indiriyor." diyen Kalyoncu, "Osman abi bambaşka birisi. Karşısındaki insana pozitif enerjisini direkt yansıtabilen, o anda insanlara her şeyini unutturarak yüzünü güldüren bambaşka bir kişiliğe sahip." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Minik bedenlere' güçlükle ulaşılıyor

    MSB'den Libya ve İdlib açıklaması

    Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

    Donan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulü balıkçılık

    Yürek dağlayan bir kare daha!

    'Trabzon ve Rize'nin deprem riski 3 kat arttı'

    Fransa emeklilik reformunda geri adım attı

    Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

    Trump, İran'daki protestoya destek verdi

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: En büyük zorluk İran

    İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor

    Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

    Tahran'da rejim protesto edildi

    Uygurlara hakları verilsin

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?

    Ekran bağımlılığı empatiyi kaybettiriyor

    Fransa'da tansiyon yeniden yükseldi

    Çeşme'den üzücü haber

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MARTHA BISSMANN Birinci Avrupa’nın vicdanlı sesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Seyda Ağabey: “Yeni Asya’yı bedenime sarın”
    Ahmet BATTAL

    Vicdanî Sultan....
    Genel

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor
    Abdurrahman AYDIN

    Esirdeki esrar ve iltibas
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arzdaki boğuşmalara merakla bakmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?
    Adnan NACİR

    “İntiHAARP”
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede helâl arayışları (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.