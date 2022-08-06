9 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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