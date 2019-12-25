Adana'da 1963 yılından bu yana ölçülen en yüksek yağış

Adana'da yoğun yağış etkisini sürdürürken, dün metrekareye düşen 147 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Adana'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, bazı yolların, cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Bazı sulama kanalları taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kent merkezindeki çeşitli mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, 1963 yılından bu yana yağış kayıtlarının tutulduğu Adana'da, uzun yıllar, aralık ayı yağış ortalaması 121 kilogram ölçüldü.

Kayıt tutulan zaman diliminde bugüne kadar günlük en yüksek yağış, 22 Eylül 2015'te 129 kilogram olarak ölçülürken, dün metrekareye düşen 147 kilogramlık yağışla 56 yılın en yüksek miktarına ulaşıldı.

Yıllık yağış ortalamasının, 648 kilogram olduğu ilde, son iki günde merkez ilçelerde metrekareye ortalama 249 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de sağanak öncesinde "turuncu uyarı" yayınladığı bildirildi.

Öte yandan, sağanaktan etkilenen 8 kişinin hastanelere başvurduğu, tedavisi süren bu vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kriz merkeziyle olaylara anında müdahale

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında dün sabah saatlerinde kriz merkezi oluşturuldu.

İlgili tüm kamu kurumu temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla oluşturulan 3 komisyonda, hızlı kararlar alınıp olaylara müdahale edilmesi için gerekli işlemler yapıldı.

Ekipler, hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de sağanak nedeniyle oluşan hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.