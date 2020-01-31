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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

AFAD Başkanı: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı

31 Ocak 2020, Cuma 12:57
AFAD Başkanı Güllüoğlu, vatandaşların barınması için deprem bölgesi Elazığ'a konteynerlerin sevkinin başladığını bildirerek, "Konteynerlerle ilgili hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremi İstanbul'daki Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda öğrendiğini ifade eden Güllüoğlu, bu bilgi üzerine afet müdahale planlarının çalışmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ'a hareket ettiğini, çevre illerdeki ekiplerin kente sevkinin başlatıldığını aktaran Güllüoğlu, enkaz bölgelerinden ve ihbar yapılan yerlerden bilgi alındığını bildirdi.

Enkaz bölgelerindeki vatandaşların kurtarılmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaların yapıldığını dile getiren Güllüoğlu, 45 kişinin AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve itfaiye ekiplerinin iş birliği içerisinde kurtarıldığını aktardı.

Güllüoğlu, depremin ardından yaşanan 6 günlük süreçte de barınma alanlarının oluşturulmasına çaba sarf edildiğini anlattı.

Elazığ ve Malatya'da çadır dağıtıldığını dile getiren Güllüoğlu, halkın açıkta kalmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının giderilmesine gayret gösterildiğini vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Güllüoğlu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ayni yardımların koordine edildiğini ifade etti.

Güllüoğlu, gelen yardımların vatandaşlara dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

"En doğru yardım türü nakdi yardımdır"

"Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır" diyen Güllüoğlu, konteyner kent kurulmasıyla ilgili de belirlenen alanda alt yapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Konteynerlerin sevki başladı, hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek. Konteyner alanların önemli kısmı altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var."

"Yardım kampanyasındaki bağış 81 milyonu geçti"

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasını anımsatan Güllüoğlu, kampanyanın şeffaf şekilde yürütüldüğünü, hem AFAD hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldiğini bildirdi.

Güllüoğlu, televizyon kanalındaki kampanyada yapılan taahhütlerin de yerine getirilmeye başladığını kaydetti.

Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini hatırlatan Güllüoğlu, barınma kapsamında yapılanların sürdüğüne, eksikliklerin giderildiğine işaret etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Açıkta kalan kimse olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okullarımız ve spor salonlarımızda hala boş kapasite var." değerlendirmesinde bulundu.

Beslenme alanında gerçekleştirilen hizmetleri anlatan Güllüoğlu, iyileştirme, psikososyal faaliyetlerin başladığını dile getirdi.

AA

Etiketler: AFAD Başkanı, Elazığ, konteynır
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