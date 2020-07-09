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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AFAD, yangın risklerine karşı uyardı

09 Temmuz 2020, Perşembe 17:23
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara yangın risklerine karşı tedbir alma, planlama, ekipman bulundurma ve söndürme becerilerini öğrenme çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kişilerin, kendileri ve sevdiklerinin yangınlardan zarar görmemesi için alabilecekleri hayati önlemlerin bulunduğu ifade edildi.

Yangın tedbirlerinin, evlerin, iş yerlerinin ve hatta ormanların dikkatsizlik, ihmal ya da kaza nedeniyle küle dönmesini önlediği vurgulanan açıklamada, "#AfetlereHazırOl" çağrısıyla her ay başka bir konuya odaklanan Afetlere Hazırlık Yılı'nın 9. temasının, yangın olduğu belirtildi.

AFAD'ın bu temayla vatandaşlara yangın risklerine karşı tedbir alma, planlama, ekipman bulundurma ve söndürme becerilerinin öğrenilmesi çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, yangının önlenmesi için şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Neden olabileceği yangınlara karşı elektrik tesisatının bakımını ve düzenli kontrolünü yaptırın. Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacaları kullanmayın. Soba, ısıtıcı, kalorifer ve mutfak ocaklarını dikkatli kullanın. Tavan arası ve bodrumları temiz tutun. Çocukların ateşle oynamasına izin vermeyin. Yanıcı maddeleri, evinizin uygun yerlerinde saklayın. Evinizde yangın söndürme tüpü bulundurun, düzenli bakım ve dolumunu yaptırın. Kullanım süresi geçmiş söndürme tüpünün yangında size yararı olmayacağını aklınızda tutun. Yangın söndürme tüpü kullanmayı öğrenin. Yangında evden çıkmak için çok az zamanınız olacağından, tahliye planı yapın. Evinizde düzenli kontrol edilen birkaç duman dedektörü bulunması, sizi ve sevdiklerinizi erkenden uyarır."

"Ağzınızı ve burnunuzu ıslak bez ya da mendille kapatarak nefes alın"

Açıklamada, yangın anı için ise vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

"Telaşa kapılmayın, varsa çevredeki yangın ihbar düğmesine basın. 110'u arayarak yangını itfaiyeye bildirin. En kısa ve doğru şekilde yangın adresini ve mümkünse yangının cinsini bina, benzin, ahşap, araç vb. söyleyin. Mümkünse, yayılmasını önlemek için kapalı alandaki yangında kapı ve pencereleri kapatın. Bunları yaparken kesinlikle kendiniz dahil kimseyi tehlikeye atmayın. Alevler nedeniyle binadan çıkış imkansız ise yatak altlarına ya da dolaplara saklanın, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurun."

Dumandan boğulmamak için ağzın ve burnunun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Eğilerek ve sürünerek hareket edin. Başka odadan duman ve yanık kokusu geliyorsa kapılarını açmayın, dokunmayın. Kıyafetiniz alev aldıysa kesinlikle koşmayın, durun, yere yatarak yuvarlanın. Battaniye türü örtülerle alevleri boğmaya çalışın. Vücudunuzda yanık varsa hemen soğuk suya tutun." bilgisine yer verildi.

İş yerleri

Açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamı gereği iş yerlerinde, iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacak ekipmanların yerlerini ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı yangın tahliye planlarının, kolayca görülebilecek alanlarda asılı bulundurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu hizmetin, iş yerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren olaylarda yangın ekipmanlarının yerlerinin kolayca bulunmasını sağlayacağı ifade edildi.

Binalar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı bin metrekareden büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projelerinin, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulacağı belirtilen açıklamada, bu projelerde, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yerinin işaretlendiği kaydedildi.

AA

Etiketler: AFAD, yangın, risk, uyarı
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