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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

03 Nisan 2020, Cuma 16:11
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından ikinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılındı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde salı gecesinin Berat Kandili olduğuna işaret etti.

Berat Gecesi'nde ibadet etmenin ve af dilenmenin önemli olduğunu belirten Şahin, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berat Gecesi günahlarımıza tövbe etme Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve onun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip, Rabb'imizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir. Allah'ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beraatı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun."

AA

Etiketler: Ahmed Hamdi Akseki Cami, cuma namazı
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