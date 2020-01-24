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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

AKP ve MHP, YHT zammına tepki gösterdi

24 Ocak 2020, Cuma 14:41
TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonmanlık ücretlerine yaptığı fahiş zamma AK Parti ve MHP’den de tepki geldi. AK Partili Meclis Üyesi Orhan Durmuş, "Bu zammı içimize sindirmemiz mümkün değil" derken; MHP’li Metin Nurullah Sazak ise TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, YHT zammına tepkiler sürüyor.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, zamla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi verirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Orhan Durmuş da, "Bu zammı içimize sindirmemiz mümkün değil” dedi.

'Bu kadar yüksek oranda bir zam olmaz'

AK Partili Durmuş, "TCDD yapmadık diyor ama eğer böyle bir zam varsa içimize sindirmemiz mümkün değil. Vatandaş zaten geçim derdindeyken böyle bir artışı kabul edemeyiz” dedi ve şunları söyledi:

“Bu zam mantıklı değil. Bunu doğru görmem mümkün değil. Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği böyle bir dönemde bu içimize sinmez. Bunun geri alınması noktasında partimiz nezdinde elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu vatandaşı mağdur eden bir durum. Bu kadar yüksek oranda bir zam olmaz.”

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak da, YHT abonman fiyatlarına yapılan zam ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru önergesi yöneltti.

Sazak, “Yapılan bu zamlar acilen gözden geçirilmeli” dedi ve durumun takipçisi olacağını belirtti.

“Bütçesini abonman fiyatlarına göre ayarlayan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi” gerektiğini vurgulayan MHP'li Sazak, Bakan Turhan'a şu soruları yöneltti:

- Abonman kartlarına ait indirim oranlarının değişmesi sonucunda yeni fiyatları nedir? 30 günlük abonman fiyatlarına neden yüksek fiyat artışı yapılmıştır? Söz konusu biletlerin indirim oranları neden değiştirilmiştir?

- Özellikle çalışan ve öğrencilerin tercih ettiği abonman kartlarına ait indirim oranlarının gözden geçilerek fiyatlardaki artışın makul düzeye çekilmesi planlanmakta mıdır?

- Halk nezdindeki bilgi kirliliğinin giderilmesi için yeni fiyatların şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir? İnternet ve mobil satış kanallarında uygulanan indirim tutarı ne kadardır? Bu tutarda bir değişiklik yapılmış mıdır? Business vagonlarda çocuk, genç, öğretmen, basın, 60-64 yaş ve 65 yaş üstü gibi indirimler neden kaldırılmıştır?

Etiketler: AKP, MHP, YHT, zam, tepki
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