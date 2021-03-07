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7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Aksaray'da bir belde karantinaya alındı

07 Mart 2021, Pazar 16:20
Aksaray'da artan koronavirüs vakaları üzerine Yeşiltepe beldesinde yarından itibaren karantina uygulanmaya başlayacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yarın saat 08.00'den 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi.

Öte yandan Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'de bitecek karantina da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'a kadar uzatıldı.

Etiketler: Aksaray, belde, karantina
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