Amasya çevre yolu hizmete açılıyor

Amasya çevre yolu bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferans yöntemiyle katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, " Trafik sıkışıklığı azalacak, Amasyalıların yaşam kalitesi yükselecek." dedi.

11,3 kilometrelik çevre yoluyla transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlanıyor. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet yapı inşa edildi. Yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilecek, transit trafik şehir dışına alınacak. Projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya inecek.

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